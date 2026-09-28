النفط يكسب 3% مع تعثر محادثات خفض التصعيد بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 % الاثنين بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحاً من إيران لحل الصراع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.98 دولار أو 2.86 % إلى 107.30 دولارات للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ 15 سبتمبر. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95.22 دولاراً للبرميل مرتفعاً 2.81 دولار أو 3.04 %.
وقال حمد حسين كبير خبراء اقتصاد المناخ والسلع الأولية لدى «كابيتال إيكونوميكس»: من الواضح أن أسعار النفط ارتفعت عقب رفض الرئيس ترامب مقترح السلام الإيراني.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أولية صادرة عن شركة «كبلر» أن صادرات النفط الخام من كبار المنتجين في الشرق الأوسط انتعشت في سبتمبر إلى 12.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب في فبراير.
وجاء هذا الانتعاش في أعقاب تعافي الشحنات عبر مضيق هرمز، والتي تتجه للوصول لحوالي 7.4 ملايين برميل يومياً هذا الشهر.