النفط يكسب 3% مع تعثر محادثات خفض التصعيد بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 % الاثنين بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحاً من إيران ‌لحل الصراع ​بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.98 دولار أو 2.86 % إلى 107.30 دولارات للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ 15 سبتمبر. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95.22 دولاراً للبرميل مرتفعاً 2.81 ⁠دولار أو 3.04 %.

وقال حمد حسين كبير خبراء اقتصاد المناخ والسلع الأولية لدى «كابيتال إيكونوميكس»: من الواضح أن أسعار النفط ارتفعت عقب رفض الرئيس ترامب مقترح السلام الإيراني.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أولية صادرة عن شركة «​كبلر» أن صادرات ‌النفط الخام من كبار ​المنتجين في الشرق الأوسط انتعشت في سبتمبر إلى 12.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب في فبراير.

وجاء هذا الانتعاش في أعقاب تعافي ​الشحنات عبر ⁠مضيق هرمز، والتي تتجه ⁠للوصول لحوالي 7.4 ملايين برميل يومياً هذا الشهر.