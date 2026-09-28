دبي ترسخ مكانتها مركزاً إقليمياً للشركات التكنولوجية والمنصات الرقمية

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للشركات التكنولوجية والمنصات الرقمية، مستفيدة من بيئة أعمال داعمة للابتكار، وتوافر الكفاءات والخبرات المتخصصة، إلى جانب تنامي الاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات وتجارب العملاء. وفي هذا السياق، تواصل الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية تعزيز حضورها في الإمارة وتطوير فرقها القيادية لمواكبة المرحلة المقبلة من النمو والتحول الرقمي.

وأعلنت «إنترتينر» (The ENTERTAINER)، منصة العضوية والمكافآت المتخصصة في تجارب نمط الحياة بالشرق الأوسط، تعزيز فريق قيادتها العليا، بالتزامن مع تعيين عبدالله المؤيد رئيساً لمجلس الإدارة، في إطار خطتها للمرحلة المقبلة من النمو والتوسع.

وسيتولى المؤيد، بالتعاون مع مجلس الإدارة والمساهمين، توجيه مسيرة الشركة خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار الاستثمار في المنتجات والتكنولوجيا والبيانات وتجربة العملاء، مستندة إلى خبرة تمتد لنحو 25 عاماً في بناء قاعدة من الأعضاء والشركاء التجاريين في المنطقة. ويتمتع المؤيد بخبرة واسعة في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا على مستوى المنطقة.

كما عينت الشركة لؤي عقاد نائباً للرئيس للهندسة، بعد أن شغل منصباً قيادياً في مجال الهندسة لدى «فريشا» (Fresha)، حيث أسهم في تطوير منصة تكنولوجية موجهة للمستهلكين؛ ووسيم أكرم سيد مديراً للبيانات والتحليلات، مستفيداً من خبراته السابقة، ومنها عمله لدى «كيتوبي» (Kitopi)، إضافة إلى أميرة الدين نائباً للرئيس لشؤون الأفراد، بخبرات في تأسيس وقيادة وظائف الموارد البشرية لدى شركات سريعة النمو، بينها «تمارا».

وينضم القياديون الجدد إلى فريق يضم يامن فخر الدين، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، إلى جانب داريوش كامياب وكيث جاغارد اللذين يواصلان قيادة قطاعي التسويق والشؤون التجارية.

وقالت الشركة إن الفريق الجديد سيقود تحول «إنترتينر» نحو منصة أكثر تخصيصاً واعتماداً على البيانات وتركيزاً على المستهلك، بما يعزز تفاعل الأعضاء ويمنح الشركاء التجاريين أدوات أكثر فاعلية للوصول إلى العملاء وبناء علاقات مستدامة.

وقال عبدالله المؤيد، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة بنت مكانتها على مدى 25 عاماً بفضل ثقة أعضائها وشركائها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل العلامة التجارية إلى منتج أكثر ارتباطاً باحتياجات المستخدمين، مع وضع تجربة العميل في صميم التطوير.

وتأسست «إنترتينر» عام 2001، وتعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتعاون مع آلاف الشركاء التجاريين، وتخدم أكثر من 370 ألف مستخدم نشط للتطبيق، إلى جانب تشغيل برامج ولاء ونمط حياة لصالح مؤسسات مالية وشركاء أعمال في المنطقة. وأكدت الشركة أنها ستعلن خلال الأشهر المقبلة تفاصيل إضافية حول خريطة طريق المنتجات وتجارب العملاء الجديدة.