برتڤيل تسلم مشروع ڤيل 11 في مدينة مصدر بأبوظبي قبل الموعد

احتفلت برتڤيل العقارية بتسليم مشروع ڤيل 11، مشروعها السكني في مدينة مصدر بأبوظبي، في إنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة ويعزز حضورها المتنامي في قطاع التطوير السكني بالإمارة.

حضر حفل التسليم أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إلى جانب المهندس إسلام سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة برتڤيل العقارية، إلى جانب عدد من ممثلي الشركة والجهات المعنية بالمشروع.

ويضم المشروع 111 وحدة سكنية تجمع بين الطابع المعماري المميز ومقومات الحياة العصرية ومجموعة من المرافق المدروسة بعناية. واستلهم المشروع تصميمه من العمارة الإنجليزية الكلاسيكية الجديدة، ليجمع بين التفاصيل الأنيقة والدرجات اللونية العصرية والتشطيبات الداخلية والخارجية عالية الجودة، مقدماً عنواناً سكنياً بطابع مميز في مدينة مصدر.

وقال المهندس إسلام سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة برتڤيل العقارية: «يجسد ڤيل 11 ما نسعى إلى تحقيقه من خلال الجمع بين العمارة اللافتة والتصميم المدروس وجودة التنفيذ في مشروع صُمم ليناسب أسلوب الحياة العصرية. نفخر كذلك بالكفاءة التي مكّنتنا من إنجاز المشروع قبل الموعد المحدد بـ14 شهراً. ويعكس هذا الإنجاز قوة فريقنا والتزامنا بتطوير مشاريع استثنائية، إلى جانب السرعة والدقة في التنفيذ اللتين تشكلان جزءاً أساسياً من نهجنا».