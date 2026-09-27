ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية بالواجهة البحرية في جزيرة المرجان

تشهد جزيرة المرجان في رأس الخيمة إقبالاً متزايداً من المستثمرين على العقارات الفاخرة على الواجهة البحرية، بالتزامن مع استمرار الزخم في المبيعات. وفي ضوء هذا الطلب المتنامي، أعلنت «إيليفيت» عن طرح عدد محدود من الوحدات السكنية ضمن مشروع «موندريان جزيرة المرجان بيتش رزيدنسز».

ومع تزايد ندرة الأراضي المتاحة على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان، تطرح «إيليفيت» للمرة الأولى وحدات سكنية من غرفتي نوم ضمن مشروع «موندريان جزيرة المرجان بيتش رزيدنسز»، تتميّز بإطلالات خلّابة على البحر وتوفّر إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ. وصُمّمت هذه الوحدات لتقدّم مفهوماً جديداً للسكن قرب البحر، إذ تضم أجنحة متصلة مخصصة للضيوف، تمنح مساحة إضافية للعائلة أو لاستقبال الزوار، مع الحفاظ على الخصوصية. وانطلاقاً من نهج «إيليفيت» الذي يضع العملاء في صميم أولوياته، يمكن للمشترين تملّك الوحدة المكونة من غرفتي نوم وجناح الضيوف معاً، أو كل منهما بشكل مستقل. كما يشمل هذا الطرح المحدود خطة سداد بنسبة 60:40، بما يوفّر للمشترين خيارات مختلفة لاقتناء هذه الوحدات الحصرية.

ويواصل مشروع «موندريان جزيرة المرجان بيتش رزيدنسز» تسجيل وتيرة قوية في المبيعات، مدفوعاً بالإقبال المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة ذات العلامات التجارية، الواقعة مباشرة على الواجهة البحرية، لا سيما مع تناقص المعروض منها في الدولة.

ويعكس هذا الزخم الأداء القوي لسوق العقارات في رأس الخيمة، إذ تشير بيانات «كافنديش ماكسويل» إلى ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 13.4% خلال عام 2025، ثم بنسبة 6.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026. وترى الشركة الاستشارية أن افتتاح «وين جزيرة المرجان» المرتقب في عام 2027 يشكّل أحد أبرز العوامل التي تزيد الطلب في المناطق القريبة من الجزيرة. ويشهد القطاع السياحي بدوره نمواً لافتاً، إذ أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، خلال مشاركتها مؤخراً في معرض سوق السفر العربي، تسجيل أفضل أداء سياحي للنصف الأول من العام في تاريخ الإمارة، بعد استقبال أكثر من 670 ألف زائر خلال النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع ارتفاع عدد الزوار من داخل الدولة بنسبة 47%.

وقال حامد الجعفري، الشريك في «إيليفيت»: «ما نشهده اليوم في جزيرة المرجان يتجاوز حدود أي مشروع بعينه. فالقطاع العقاري يقوم في جوهره على معادلة العرض والطلب؛ والطلب في الجزيرة يواصل ارتفاعه يوماً بعد يوم. كما يدرك المستثمرون أصحاب النظرة الاستراتيجية أثر الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار والموجّهة إلى هذه الجزيرة الاصطناعية، التي تبلغ مساحتها نحو نصف مساحة نخلة جميرا، في وقت تتناقص فيه الفرص المتاحة لامتلاك عقارات على الواجهة البحرية بشكل ملحوظ. وانطلاقاً من المعطيات الحالية، أتوقع نفاد جميع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية على الواجهة البحرية والمطروحة للبيع في السوق الأولية في جزيرة المرجان خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة».