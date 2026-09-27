سوق دبي يطبق حداً أدنى جديداً لتغير الأسعار بين الدرهم والدرهمين بدءاً من الغد

يبدأ سوق دبي المالي تطبيق حد أدنى جديد لتغيّر السعر على الأوراق المالية المدرجة، التي يتراوح سعرها بين 1.000 درهم و1.995 درهم، وذلك اعتباراً من الغد، وفق تعميم صادر عن السوق. وبموجب التعميم، سيتم تطبيق حد أدنى لتغير السعر قدره 0.005 درهم على الأوراق المالية التي يتم تداولها ضمن هذا النطاق السعري، على أن يشمل هذا التغيير الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة، وصناديق الاستثمار العقاري.

وبناءً على أحدث أسعار الإغلاق، تقع 17 ورقة مالية ضمن النطاق المتأثر بالتغيير وهي: طلبات، أملاك، سبينس، صندوق مساكن دبي ريت، أليك، سكون تكافل، سوق دبي المالي، مصرف عجمان، أمانات، الرمز كوربوريشن، إمباور، أرامكس، سلامة، مخازن، النعيم القابضة للاستثمارات، جي إف إتش، والإمارات ريم للاستثمار.

وأشار السوق إلى وجود أوراق مالية يتم تداولها بالقرب من حدود النطاق السعري، وقد تدخل ضمن النطاق المتأثر عند افتتاح السوق الاثنين، وهي بي إتش إم كابيتال والأنصاري، اللتان تتداولان دون مستوى الدرهم، إضافة إلى مصرف السلام البحرين والوطنية الدولية القابضة وتاكسي دبي التي تتداول فوق مستوى الدرهمين بقليل.

ولفت السوق في تعميمه إلى أن جميع الأوامر المفتوحة من نوع صالح حتى الإلغاء، وصالح حتى تاريخ محدد، والواقعة ضمن هذا النطاق السعري، سيتم حذفها من سجل الأوامر اليوم، وسيتعين على المستثمرين إعادة إدخال تلك الأوامر وفقاً لحدود تغير الأسعار الجديدة بعد بدء تطبيق التعديل في السوق. وبحسب متعاملين وخبراء في السوق، فإن الهدف من هذا القرار هو تنشيط التداولات وتحسين دقة آلية اكتشاف الأسعار.