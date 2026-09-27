نتفليكس تراهن على اقتصاد الأطفال.. 106 مليارات ساعة مشاهدة منذ 2023

تعزز «نتفليكس» استثماراتها في قطاع المحتوى الموجّه للأطفال والعائلات، مستفيدة من تنامي الطلب العالمي على الترفيه الرقمي المخصص للصغار، عبر إطلاق مسلسلات وأفلام وألعاب رقمية جديدة تستهدف الصغار وأطفال الروضة، بالتوازي مع تطوير عوالم ترفيهية قائمة مثل «بيت دُمى غابي» و«شارع سمسم»، في خطوة تعكس تنامي أهمية المحتوى العائلي ضمن اقتصاد صناعة الترفيه الرقمي.

وتكشف بيانات نتفليكس أن المحتوى الموجه إلى الأطفال والعائلات استحوذ على 15% من إجمالي ساعات المشاهدة على المنصة خلال النصف الأول من 2026، فيما بلغ إجمالي ساعات مشاهدة هذا النوع من المحتوى 106 مليارات ساعة منذ مطلع 2023، ما يعكس اتساع قاعدة الجمهور وأهمية الاستثمار في المحتوى المخصص للأطفال ضمن استراتيجية المنصات العالمية.

توسيع «بيت دُمى غابي»

وتواصل نتفليكس توسيع عالم «بيت دُمى غابي» من خلال مسلسل جديد بعنوان «بيت كلاب دوزي»، الذي ينطلق في 9 نوفمبر، ليضيف شخصية وعالماً جديداً إلى السلسلة عبر تجربة تجمع بين المشاهدة واللعب والخيال.

كما تستعد المنصة في 9 ديسمبر لإطلاق «بيت دُمى غابي: عطلة الحِرف والمخبوزات»، في أربع حلقات خاصة بعيد الميلاد، بمشاركة ليلا لوكهارت كرينر في دور «غابي»، إلى جانب الحكام إيدي براينت وجاستن ويلمان وميليسا فياسينيور، على أن تتبعها حلقات إضافية خلال 2027.

وحققت المواسم من الأول إلى الثالث عشر من «بيت دُمى غابي» أكثر من 670 مليون مشاهدة منذ 2024، ما يدعم توجه نتفليكس إلى توسيع الاستثمار في الشخصيات والعوالم الناجحة وتحويلها إلى تجارب ترفيهية متعددة.

«شارع سمسم».. توسع إلى السينما

وفي إطار توسيع محفظتها من العلامات الموجهة للأطفال، تعمل نتفليكس بالتعاون مع شركتي Rideback وAhlan Simsim على تطوير فيلم سينمائي جديد مستوحى من عالم «شارع سمسم»، بما يوسع حضور الشخصيات المعروفة من الشاشة الصغيرة إلى الإنتاج السينمائي.

كما وسعت نتفليكس شراكتها مع «Ahlan Simsim» لإنتاج مواسم جديدة من «شارع سمسم»، وصولاً إلى الموسم الثاني والستين. ومن المقرر إطلاق الجزء الرابع من الموسم السابع والخمسين في 23 نوفمبر، على أن تتبعه أجزاء إضافية خلال 2027.

كذلك ينطلق مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «Mecha Builders» في 26 أكتوبر.

«بابي بايرتس».. مغامرات جديدة لأطفال الروضة

وتضيف المنصة إلى مكتبتها مسلسل «Puppy Pirates»، من ابتكار ماثيو فيرنانديز، حيث تخوض أربعة كلاب مغامرات في أعالي البحار بحثاً عن الكنوز والمقتنيات المفقودة، ضمن محتوى يستهدف أطفال الروضة ويركز على المغامرة والخيال.

«ديناصورات فوضوية» تعود بموسمين

وتستعد نتفليكس لإطلاق موسميها الثاني والثالث من مسلسل «ديناصورات فوضوية»، بواقع ثماني حلقات لكل موسم.

وكان الموسم الأول قد أمضى خمسة أسابيع متتالية ضمن قائمة أفضل 10 أعمال عالمية على نتفليكس، محققاً نحو 55 مليون مشاهدة منذ إطلاقه في 2024، ما دفع المنصة إلى مواصلة الاستثمار في السلسلة.

الألعاب.. توسيع اقتصاد المحتوى خارج الشاشة

ولا تقتصر استراتيجية نتفليكس في قطاع الأطفال على المحتوى المرئي، إذ تعمل على توسيع منظومتها الترفيهية من خلال تطبيق «نتفليكس عالم المرح»، الذي يضم ألعاباً مستوحاة من أبرز الأعمال والشخصيات.

وتنطلق لعبة «Numberblocks: Hide and Seek» في 29 سبتمبر، إلى جانب لعبة «KPop Demon Hunters: Ready, Set, Shine» في اليوم نفسه، بينما تصل لعبة جديدة مستوحاة من «تراش تراك» في 27 أكتوبر.

كما حصلت نتفليكس على حقوق ألعاب من «هيا يا داني!»، مع إطلاق لعبة جديدة مستوحاة من عالم العمل خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف تطبيق «نتفليكس عالم المرح» الأطفال حتى سن 8 سنوات، وهو متاح ضمن اشتراك نتفليكس دون رسوم إضافية أو عمليات شراء داخل التطبيق، مع إمكانية تشغيل الألعاب دون اتصال بالإنترنت.

محتوى أكثر هدوءاً لأطفال الروضة

وفي توجه يركز على تنويع تجربة المشاهدة، أطلقت نتفليكس مجموعة جديدة من المحتوى الهادئ للأطفال، تضم أعمالاً بإيقاع أبطأ وقصص أبسط ومشاهد بصرية أكثر هدوءاً، ومن بينها «تراش تراك» و«Puffin Rock» و«لاما لاما».

ويأتي ذلك ضمن توجه المنصة إلى توفير خيارات مشاهدة أكثر تنوعاً للعائلات، مع مراعاة اختلاف الأعمار والاحتياجات وطبيعة المحتوى الذي يفضله الأطفال الصغار.

أدوات رقابة أبوية لتعزيز تجربة العائلة

وتواصل نتفليكس تطوير أدوات الرقابة الأبوية، من خلال ملفات شخصية مخصصة للأطفال، وإعدادات عمرية قابلة للتخصيص، وإمكانية حظر عناوين محددة، واستخدام رموز PIN لحماية ملفات البالغين، إلى جانب أدوات لمتابعة سجل المشاهدة والنشاط والتحكم في خاصية العرض التلقائي.

وتعكس هذه الاستراتيجية توسع المنافسة في سوق المحتوى الرقمي من مجرد تقديم الأفلام والمسلسلات إلى بناء منظومات ترفيهية متكاملة تجمع بين المشاهدة والألعاب والشخصيات والتجارب التفاعلية، مع التركيز على جذب الجمهور العائلي وتعزيز ارتباطه بالمنصة عبر أكثر من صيغة ترفيهية.