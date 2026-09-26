الصين وأمريكا تتفقان على خفض جمركي بقيمة 30 مليار دولار

أعلنت الصين أنها اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية 30 مليار دولار، وإطلاق حوار ​بشأن الذكاء الاصطناعي، في إطار توافق من ثماني نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الجانبين اتفقا أيضاً على تشكيل مجلس تجارة وتمديد نتائج محادثات سابقة في كوالالمبور.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا في وقت سابق على تمديد هدنة تجارية لشهرين، كان من المقرر أن تنتهي في ‌10 نوفمبر. وقال وزير الخزانة الأمريكي ​سكوت ‌بيسنت، الأربعاء، ​إن ذلك ⁠يتيح مزيداً من الوقت للعمل على اتفاق تجاري قد يكون أكثر شمولاً.

وشهدت القمة التي استمرت ثلاثة أيام بين شي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتهت الجمعة، استعراضاً للدبلوماسية الشخصية أكثر من كونها فرصة لتحقيق انفراجة كبيرة معلنة. وذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء السبت أن شي عاد إلى بكين.

وقال ⁠وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في بيان: أثرت هذه الزيارة التاريخية العلاقات الصينية الأمريكية البناءة والمستقرة، وحافظت على الاستقرار العام ​للعلاقات الثنائية، وفتحت فصلاً جديداً في العلاقات الصينية الأمريكية، وسيكون لها تأثير بعيد المدى على السلام والتنمية في العالم.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على إطلاق حوار لمناقشة مخاطر التكنولوجيا وفوائدها، على أن تعقد الجولة المقبلة من المناقشات في نوفمبر، وإنشاء قناة اتصال للحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقالت الوزارة أيضاً في بيان منفصل، ⁠إن بكين ⁠تقدر استخدام واشنطن لمصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي».

وأضافت أنه مع استمرار تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ينبغي للجانبين تكثيف التبادلات والعمل على التوصل إلى توافق في الآراء بما يتماشى مع التطورات الجديدة. واتفقا أيضاً على تبادل الدعم في استضافة اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) وقمة مجموعة العشرين، مع تخطيط الزعيمين لحضور الفعاليات التي يستضيفها الطرف الآخر.