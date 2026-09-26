«سايبر شيلتر» توسّع عملياتها العالمية في مجال الأمن السيبراني

عززت شركة «سايبر شيلتر»، المتخصصة في الأمن السيبراني ومقرها الرئيسي الإمارات، قدراتها العالمية في مجال تقديم الخدمات والتكنولوجيا، من خلال افتتاح مركز التسليم العالمي (GDC) ومركز التميز للأمن السيبراني الجديدين.

وتقدم سايبر شيلتر، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها، حلولاً متكاملة في مجال الأمن السيبراني لأكثر من 100 عميل من كبرى المؤسسات في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، إلى جانب قاعدة أوسع من العملاء غير المباشرين. كما أنجزت الشركة أكثر من 700 مشروع عالي القيمة في قطاعات البنوك والحكومات والبنية التحتية الحيوية.

وسيعمل مركز كوتشي الجديد كامتداد استراتيجي لمنظومة التسليم العالمية للشركة، لدعم العملاء في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والهند والأسواق الدولية. ويجمع المركز تحت سقف واحد عمليات متقدمة للأمن السيبراني، ومنصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير، وهندسة المنتجات، إلى جانب فرق متخصصة في الأمن السيبراني.

وسيضم المركز مركزاً عالمياً للدفاع السيبراني يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (CDC)، ومركز عمليات أمنية (SOC)، إضافة إلى حلول الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات تقييم الثغرات واختبارات الاختراق (VAPT)، وعمليات استخبارات التهديدات المتقدمة، ومختبرات أبحاث الأمن السيبراني وفرق تطوير المنتجات.

ومن شأن هذا التوسع أن يعزز قدرة سايبر شيلتر على تقديم خدمات وحلول متطورة تعتمد على التكنولوجيا للمؤسسات التي تعمل في بيئات رقمية تزداد تعقيداً في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.