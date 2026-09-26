«الملتقي العربي – الصينى» يستعرض تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعى

استعرض الدكتور المهندس خالد النابلسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة باور سليوشن العالمية الاماراتية لصناعة مولدات الطاقة، ورئيس لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، علي هامش الفعاليات الصينية–العربية التي أقيمت بمعرض التجارة الرقمية العالمية في مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2026، التجربة التقنية للمجموعة الإماراتية في دمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة في صناعة وتشغيل والتحكم بمولدات الطاقة الكهربائية

وقدم النابلسي شرحا تفصيليا مدعوما بعرض فديو لمنتجات باور سليوشن الذكية اظهر الانتقال بالمولد الكهربائى من مفهومه التقليدى الى منظومة طاقة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعى والروبوتات، للمراقبة وتحليل البيانات والصيانة والتنبؤ بالاعطالء بما يساعد على رصد مؤشرات الاعطال قبل وقوعها وتقليل الهدر فى الوقود ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الاستدامه

مشيرا إلي أن التفاعل مع العرض يفتح آفاقاً أمام بحث شراكات إماراتية–صينية في الطاقة الذكية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم، بهدف الانتقال من تبادل المنتجات والتكنولوجيا إلى تطوير وتصنيع حلول ومشروعات مشتركة للأسواق الإقليمية والعالمية وتقديم مجموعة «التمت باور سليوشن» كنموذج صناعي اماراتى يسعى الى وضع الذكاء الاصطناعي والروبوتات في قلب مستقبل توليد الطاقة العالمي

جدير بالذكر أن مدينة هانغتشو قد شهدت فعاليات الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية 2026 والتى أقيمت تحت عنوان «التعاون الدولي الصيني–العربي في مجال الذكاء الاصطناعي " وبمشاركة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وذلك لتعزيز التعاون العربي–الصيني في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا وبحضور عدد من الوزراء والسفراء يمثلون جامعة الدول العربية، إلى جانب نخبة من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين والخبراء وممثلي الشركات الصينية والعربية.