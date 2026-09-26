معرض موناكو لليخوت ينطلق في 14 أكتوبر المقبل

يوسّع معرض موناكو لليخوت رؤيته لقطاع اليخوت إلى ما وراء موناكو، وصولاً إلى البحر الأحمر. ويستعد معرض البحر الأحمر لليخوت لتسجيل ظهوره الأول في جدة خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر 2027، جامعاً مجتمع اليخوت الدولي في واحدة من أكثر الوجهات العالمية الناشئة تميزاً في مجال السياحة الفاخرة.

وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، شكّل معرض موناكو لليخوت ملتقىً محورياً لمالكي اليخوت الفاخرة العملاقة وبُناتها ووسطائها ومصمميها. ويمثل قرار المعرض نقل خبرته ورؤيته الإبداعية وعلاقاته الدولية إلى السعودية لحظة استثنائية للقطاع ودلالة قوية على ثقته بمستقبل اليخوت في البحر الأحمر.

ووقّعت شركتا «تحالف» و«صلة» اتفاقية لتطوير وتنفيذ النسخة الافتتاحية من المعرض في نادي جدة لليخوت والمارينا. وشهد مراسم التوقيع حضور صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو. وجاء التوقيع عقب حفل الإطلاق الرسمي لمعرض البحر الأحمر لليخوت، الذي أُقيم في موناكو يوم الأربعاء 23 سبتمبر.

وسيستند المعرض الجديد إلى مكانة معرض موناكو لليخوت ومعرفته العميقة بالقطاع، مع بناء هوية متفردة خاصة به. وفي رحاب البحر الأحمر، سيجمع المعرض تشكيلة استثنائية من اليخوت الفاخرة العملاقة والقوارب المساندة وقوارب الرحلات النهارية، إلى جانب منظومة التجارب الراقية المرتبطة بامتلاك اليخوت، بما تشمله من المجوهرات الفاخرة والأعمال الفنية القابلة للاقتناء والسيارات الفارهة والتصميم المتميز وأطباق يقدمها طهاة حائزون على نجوم ميشلان.

وسيقدم معرض البحر الأحمر لليخوت تجربة متكاملة ومنتقاة بعناية تمتد عبر المارينا وما وراءها، حيث تجتمع معاينات اليخوت ولقاءات القطاع مع حفلات الاستقبال الخاصة وتجارب الطعام والتفاعل المباشر مع الوجهة. ويتمثل الطموح في تقديم معرض يتفرد بقدر تفرد موقعه، ويُصمم بعناية توازي تطلعات جمهوره.

وقال مايك تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة «تحالف»: رسّخ معرض موناكو لليخوت مكانة استثنائية في عالم اليخوت. وإن تطلعه إلى ما وراء موناكو واختياره السعودية لهذه المرحلة الجديدة يعكسان بوضوح حجم الفرص التي يراها في البحر الأحمر. ونحن نجمع هذه المكانة الدولية مع الإبداع السعودي وكرم الضيافة، لبناء معرض يرتقي إلى مستوى اليخوت والوجهة والضيوف الذين سيجتمعون فيه.

وقال المهندس عامر حسين دقاق، مدير عام الوجهات في شركة «صلة»: يوفر نادي جدة لليخوت والمارينا موقعاً استثنائياً لهذا المعرض الجديد. ومن خلال تعاوننا مع (تحالف) والاستفادة من خبرة معرض موناكو لليخوت، تتاح لنا فرصة استقبال مجتمع اليخوت العالمي في جدة وتعريف الزوار بالتجارب التي تمنح البحر الأحمر طابعه المتفرد. وتتطلع (صلة) إلى تقديم مناسبة تعكس تميز الوجهة وطموحات قطاع السياحة البحرية في المملكة العربية السعودية.