توسعات جديدة في حلول الفعاليات والمنشآت بأبوظبي

يشهد قطاع حلول الفعاليات وإدارة المنشآت توسعات استراتيجية غير مسبوقة في عام 2026، مدفوعاً بالطفرة الاقتصادية والمشاريع العملاقة في الإمارات، وفي هذا الإطار تتجه مجموعة «البداد القابضة» إلى تعزيز حضورها في سوق أبوظبي عبر توسيع نطاق حلولها المتكاملة للفعاليات والمنشآت المؤقتة وشبه الدائمة، مستفيدة من النمو المتواصل لأجندة المعارض والمؤتمرات والفعاليات في الإمارة، وما يرافقه من طلب على المساحات والمنشآت سريعة التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد مجموعة «أدنيك» لاستضافة أكثر من 290 فعالية في أبوظبي والعين خلال النصف الثاني من عام 2026، في حين تقام 21% من المعارض المقررة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس اتساع نطاق الفعاليات وتنوعها في الإمارة.

وقال زايد بن حسين البداد، المؤسس والشريك والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في «البداد القابضة»: «هدفنا هو أن نكسر الحواجز، ونضع معايير جديدة تعيد تعريف حلول البناء السريعة، ونقود النمو العالمي بخطى واثقة»، مشيراً إلى تميز المجموعة في مساحات الفعاليات وقدرتها على تقديم مبانٍ جاهزة ومنشآت فولاذية بسرعة وكفاءة لتلبية احتياجات المشاريع الكبرى.

وتشمل حلول المجموعة الهياكل المؤقتة وشبه الدائمة، والمباني المعيارية الجاهزة، والهياكل الفولاذية، إلى جانب التصميم والتنفيذ والتجهيز، بما يوفر حلولاً قابلة للتخصيص وفق طبيعة كل فعالية ومدة استخدامها.

وتملك المجموعة مخزوناً يتجاوز 4.8 ملايين متر مربع من خيام الفعاليات، وتوفر هياكل مخصصة للمعارض والمهرجانات والفعاليات المؤسسية والمناسبات المختلفة.

وتكتسب أبوظبي أهمية خاصة في هذا السياق مع تنوع أجندة فعالياتها لتشمل قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائي والخدمات المالية والاستدامة، إلى جانب الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية.

ولا تقتصر الفرصة على الفعاليات قصيرة الأجل، إذ تتيح قدرات المجموعة في المباني المعيارية والهياكل الفولاذية توفير منشآت تشغيلية ومرافق مساندة ومساحات شبه دائمة للمشروعات التي تتطلب سرعة في التنفيذ وقابلية للتوسع وإعادة الاستخدام.

وتعزز القدرات الصناعية للمجموعة هذا التوجه؛ إذ ارتفع إنتاج مصنع «البداد ستيل» في الإمارات إلى 4200 طن شهرياً في 2025، مقارنة مع 3900 طن شهرياً في 2024، مع توقع وصول الإنتاج الإجمالي إلى 9000 طن شهرياً خلال النصف الثاني من 2026 بعد تشغيل مصنع المجموعة في السعودية.

وتأسست «البداد» في أبوظبي عام 1971، وتمتد مرافق المجموعة حالياً على مساحة 1.5 مليون متر مربع، ويعمل لديها أكثر من 7000 موظف في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تمتد عملياتها إلى أكثر من 50 سوقاً حول العالم.

ويمثل اتساع أجندة الفعاليات في أبوظبي، إلى جانب القدرات الصناعية والتنفيذية للمجموعة، مجالاً لتطوير نموذج أعمال أكثر تكاملاً يجمع بين التصميم والتصنيع والتنفيذ والتجهيز، وتوفير حلول سريعة ومرنة للفعاليات والمشروعات التي تحتاج إلى منشآت مؤقتة أو شبه دائمة.