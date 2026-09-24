«فريلاندر» البريطانية تختار الإمارات منصة لإطلاق علامتها عالمياً

تستعد علامة «فريلاندر» (FREELANDER) البريطانية المتخصصة في السيارات الذكية لجميع التضاريس، لإطلاق علامتها التجارية عالمياً من دولة الإمارات، خلال فعالية خاصة تستضيفها أبوظبي في 29 سبتمبر، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن استراتيجية توسعها في الأسواق الدولية.

وتقام فعالية الإطلاق في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي، حيث ستقدم العلامة رؤيتها العالمية وتكشف عن «فريلاندر 8»، أول طراز استراتيجي لها، في إطار توجهها لبناء حضور دولي انطلاقاً من السوق الإماراتية.

وتكتسب الإمارات أهمية خاصة في استراتيجية العلامة، باعتبارها أول سوق دولية لـ«فريلاندر»، بعد إعلان الشركة خلال مهرجان «جودوود للسرعة 2026» اختيار الدولة منصة لانطلاقتها الدولية، إلى جانب الكشف عن خطط إطلاق العلامة من أبوظبي.

وفي إطار استعداداتها لدخول السوق الإماراتية، أعلنت «فريلاندر» شراكاتها مع وكلائها المحليين، إذ تتولى «الطاير للسيارات» تمثيل العلامة في دبي والإمارات الشمالية، فيما تتولى «بريمير موتورز» تمثيلها في أبوظبي، بما يؤسس شبكة توزيع محلية بالتزامن مع الإطلاق العالمي.

وتضع العلامة منطقة الشرق الأوسط في مقدمة خريطة توسعها الدولي، مستفيدة من السوق الإماراتية كبوابة لبناء حضور إقليمي والتوسع لاحقاً في أسواق عالمية جديدة. كما أجرت «فريلاندر» برنامجاً لاختبارات الطرق في المنطقة شمل البيئات الصحراوية والساحلية والحضرية، لاختبار أداء مركباتها وكفاءة الإدارة الحرارية وموثوقيتها على مختلف التضاريس والظروف المحلية.

ومن المقرر أن تتيح فعالية 29 سبتمبر للجمهور الدولي التعرف على رؤية «فريلاندر» واستراتيجيتها العالمية، إلى جانب النسخة الدولية من «فريلاندر 8»، لتشكل أبوظبي بذلك نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التوسع الدولي للعلامة.

وتحمل «فريلاندر» هوية بريطانية فاخرة متخصصة في السيارات الذكية لجميع التضاريس، وتم تطويرها بالشراكة بين «شيري» و«جاغوار لاند روفر»، حيث تتولى «جاغوار لاند روفر» قيادة الجوانب المتعلقة بالتصميم والهوية الفاخرة للعلامة، فيما توفر «شيري» التكنولوجيا المتقدمة وقدرات سلاسل التوريد العالمية.

وتستند العلامة إلى قاعدة تشغيلية عالمية تضم أكثر من 5 آلاف موظف وخمسة مراكز استراتيجية، إلى جانب قدرات متكاملة في التصميم والبحث والتطوير والتصنيع والعمليات العالمية، بما يدعم خططها لبناء حضور دولي تدريجي انطلاقاً من الإمارات.