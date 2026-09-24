إطلاق خدمة التسجيل الرقمي المتكامل لمستثمري سوق دبي المالي

أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس الإمارات عن إطلاق خدمة التسجيل الرقمي بالتعاون مع سوق دبي المالي، وذلك عبر تطبيق التداول والاستثمار الإلكتروني EFG Hermes ONE، ما يتيح للمستثمرين الحصول على رقم مستثمر (NIN) وفتح حساب تداول - رقمياً - وبصورة مباشرة من خلال هواتفهم المحمولة.

وتقدم هذه الميزة الجديدة المدمجة في تطبيق EFG Hermes ONE تجربة متكاملة لفتح الحسابات إلكترونياً بالكامل دون الحاجة إلى معاملات ورقية أو زيارة الفروع. ويسهم هذا الإطلاق في إزالة العقبات الإجرائية وتسهيل رحلة المستثمر، ما يقلل حواجز الدخول، ويوسع نطاق الوصول الإقليمي إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي، ويضمن جاهزية المستثمرين للتداول الفوري.

ويعكس هذا الإطلاق محطة جديدة في مسيرة EFG Hermes الممتدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم برنامج التحول الرقمي لسوق دبي المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق المال في دبي. ويأتي إطلاق الخدمة في ظل زخم قوي ونمو ملحوظ في نشاط سوق دبي المالي؛ حيث نجح السوق خلال النصف الأول من عام 2026 في استقطاب 42864 مستثمراً جديداً، شكل الأجانب منهم نسبة 71.4% كما بلغت إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي 119.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة سنوية قدرها 40.4% مع ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 45.1% ليصل إلى 1.004 مليار درهم . وقد استحوذ المستثمرون الأجانب على 51% من إجمالي قيمة التداول، في حين مثلت المؤسسات الاستثمارية 71.2%، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 981.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2026.

وفي هذا السياق، صرح خليفة ربّاع، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي: «يعكس إطلاق خدمة التسجيل الرقمي مع EFG Hermes التطور المستمر للبنية الرقمية في سوق دبي المالي، وتنامي دور المنصات المرخّصة في توسيع الوصول إلى أسواق المال في دبي. ويسهم تمكين المستثمرين من الحصول على رقم المستثمر وبدء التداول رقمياً في اختصار المسار من القرار إلى المشاركة، بما يوسّع قاعدة المشاركة في السوق ويعزز سهولة وصول المستثمرين ويرسّخ مكانة دبي مركزاً رائداً لأسواق المال».

وقالت عفراء السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للإيداع والتسوية: «نرحّب بإطلاق EFG Hermes خدمة التسجيل الرقمي مع سوق دبي المالي، بما يجعل رحلة المستثمر أكثر سلاسة ويوفّر وصولاً أيسر إلى سوق دبي. ومع انضمام 42864 مستثمراً جديداً إلى السوق خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، تصبح سلاسة الخطوة الأولى هي نقطة البداية الحقيقية للوصول. وتجسّد هذه الخطوة التزامنا بتعزيز سهولة الاستثمار وكفاءته في المنطقة، وتتماشى تماماً مع دور «دبي للإيداع» في تسهيل المعاملات وحماية المستثمرين».

ومن جانبه، علق علاء مصطفى، مدير تنفيذي لمبيعات الأفراد في شركة EFG Hermes: «يسرنا تعزيز شراكتنا الممتدة مع سوق دبي المالي من خلال إطلاق خدمة التسجيل الرقمي عبر تطبيق EFG Hermes ONE وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت EFG Hermes المركز الأول في سوق دبي المالي بحصة سوقية بلغت 48.52%، إلى جانب صدارتها للمركز الأول في ناسداك دبي بحصة بلغت 65.69%، وهو ما يعد شهادة قوية على ثقة العملاء في EFG Hermes وقوة المنصة التي بنيناها عبر المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة سنوات من الاستثمار المستمر في الكفاءات والتكنولوجيا وجودة التنفيذ والعلاقات الراسخة مع العملاء في كافة أنحاء الدولة».

وقال حاتم مهاب، الرئيس المشارك لمنصة التداول الإلكتروني للأفراد في شركة EFG Hermes: «يمثل التسجيل الرقمي محطة جديدة في مسيرة EFG Hermes الممتدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو سوق بنينا فيه سنوات من الثقة والريادة. ويعكس هذا الإطلاق استراتيجيتنا الشاملة للتحول الرقمي والمتمثلة في الاستثمار المستمر لتحديث تجربة المستثمرين عبر أسواقنا. ومن خلال جعل رحلة الاستثمار أكثر سرعة وسلاسة عبر تطبيق EFG Hermes ONE، فإننا نسهم في خفض حواجز الدخول أمام المستثمرين الجدد وتعزيز المشاركة في أسواق المال بالدولة بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً متطوراً ومبتكراً رقمياً».