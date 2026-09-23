الاقتصادي الأمريكي ينمو بأسرع وتيرة منذ 2021

تسارع نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في أكثر من 5 سنوات، مدفوعًا بزيادة قوية في الطلبات الجديدة، لكن ارتفاع تكاليف المدخلات عزز مخاوف استمرار الضغوط التضخمية، وفق نتائج أولية لمسح شهري تجريه «إس آند بي جلوبال».

وبحسب المسح، ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات، مدفوعًا بزيادة تكاليف الوقود والنقل، في ظل ارتفاع أسعار النفط، ما يهدد بزيادة الضغوط على أسعار البيع والتضخم خلال الأشهر المقبلة.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، إن نشاط الأعمال الأمريكي يشهد ازدهارًا واضحًا في قطاعي التصنيع والخدمات، لكن هذا النمو يتزامن مع بعض أشد اختناقات سلاسل الإمداد خلال تاريخ المسح الممتد لنحو عقدين.