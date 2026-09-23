قفزة حادة في عوائد السندات الأمريكية مسجلة أعلى مستوى في 19 عاماً

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بقوة خلال تعاملات الأربعاء، ليصل عائد الديون العشرية لأعلى مستوى منذ ما يقرب من عقدين، بعدما عززت بيانات قطاعي الخدمات والتصنيع المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية. ولامس عائد السندات لأجل 10 سنوات 5.058%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو 2007.

وأظهرت بيانات صدرت عن «إس آند بي جلوبال»، نمو النشاط الاقتصادي الأمريكي بأعلى وتيرة منذ 5 سنوات، بدعم من الطلبيات الجديدة والشحنات. لكن هذه البيانات أظهرت أيضاً ارتفاع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات، مدفوعاً بزيادة تكاليف الوقود والنقل، ما يهدد بزيادة الضغوط على أسعار المستهلكين والتضخم.

وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، يسعر المستثمرون احتمالًا بنسبة 71% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي خلال أكتوبر المقبل.