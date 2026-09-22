«ناسداك» يقود «وول ستريت» نحو الارتفاع وسط تطورات المنطقة

ناسداك 0.43 % (ارتفاع)

ستاندرد آند بورز 0.07 % (ارتفاع)

داو ‌جونز 0.32 % (تراجع)

كاك 0.20 % (ارتفاع)

ستوكس 0.13 % (ارتفاع)

داكس 0.02 % (ارتفاع)

فايننشال تايمز 0.29 % (تراجع)

مالت ​المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» نحو الا​رتفاع مع تسجيل مؤشر ناسداك، الذي يضم أسهم الكثير من شركات التكنولوجيا، مستوىً قياسياً ⁠جديداً لأول مرة منذ أوائل يونيو الماضي، في الوقت الذي ‌يترقب فيه المستثمرون محادثات محتملة بين الولايات المتحدة ‌وإيران قد تنهي الصراع المستمر ‌بينهما منذ ستة أشهر.

وصعد ‌مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.43 %، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.07 %، فيما تراجع مؤشر داو ‌جونز الصناعي بنسبة 0.32 %.

كذلك اختتمت أسواق الأسهم في أوروبا تعاملات الثلاثاء على ​ارتفاع طفيف، وسط ترقب المستثمرين للتطورات في الحرب بين الولايات المتحدة ‌وإيران، والتي ​ربما تؤثر على أسعار النفط وإقبال المستثمرين على المخاطرة.

وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.20 %، وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.13 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.02 %، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.29 %.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة خبراء الاستثمار في «ويلث ‌كلوب»: على الرغم من أن الآمال ‌لا تزال قائمة بإمكان حدوث نوع من التقدم خلف الكواليس خلال مؤتمر الأمم المتحدة. لا ​يزال هناك قدر ‌كبير من الحذر تجاه ​مدى التعقيد الذي وصلت إليه الحرب ⁠على إيران.

وصعدت معظم القطاعات على مؤشر ⁠ستوكس 600، مع تسجيل قطاع التجزئة أكبر مكاسب يومية له منذ أوائل أبريل نيسان، ليقود المكاسب على المؤشر. ويعزى هذا الارتفاع بدرجة كبيرة إلى قفزة قدرها 12.4 % لسهم شركة كينجفيشر، بعد أن رفعت سلسلة متاجر مستلزمات تحسين وتجهيز المنازل توقعاتها للأرباح السنوية.



