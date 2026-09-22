ترامب: أمريكا ستدعم الذكاء الاصطناعي ولن تقيده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل تشجيع الذكاء الاصطناعي بدلًا من تقييده، معتبرًا أن التكنولوجيا الناشئة قد تصبح أكبر تأثيرًا من الثورة الصناعية.

وأضاف ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية ستستخدم مستقبلًا مصطلح «الذكاء الخارق» بدلًا من «الذكاء الاصطناعي» في الوثائق الحكومية، معتبرًا أن المصطلح الجديد أكثر دقة.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة لن تعمل على خنق التكنولوجيا الجديدة، كما كرر موقفه السابق من التحذيرات المتعلقة بمخاطر الذكاء الاصطناعي، والتي وصفها بأنها خدعة.

وتشير تصريحات ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية ستمنح أولوية لتسريع نمو الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار والاستثمارات المرتبطة به، بدلًا من فرض قيود تنظيمية قد تحد من توسع القطاع.