أسعار النفط تتحول للارتفاع وبرنت فوق 100 دولار

تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء متجاوزاً 00 دولار، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وتراجعت آمال المستثمرين في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، في ظل تقرير أفاد بأن ترامب يرغب في عقد اجتماع مع الوفد الإيراني الموجود في نيويورك.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية أن إيران اقترحت إعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام من رفع الحصار الأمريكي، وأضافت أن المقترح يهدف إلى كسر الجمود المستمر في الصراع.

وينتظر صدور تقرير مخزونات الخام في الولايات المتحدة من معهد البترول في وقت لاحق، قبل إعلان البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء.