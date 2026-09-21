سهم ميتا يقفز 10% مع تنامي الثقة في أعمال الذكاء الاصطناعي

قفز سهم "ميتا بلاتفورمز" خلال تعاملات الإثنين، متجهًا لتسجيل أفضل أداء شهري له منذ أكثر من عامين، بدعم من تنامي اهتمام المستثمرين باستراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والنجاح المتزايد لمساعدها "ميوز".

وارتفع السهم بنسبة 9.95% إلى 731.06 دولاراً ليعزز مكاسبه منذ مطلع الشهر الجاري إلى 25%، متجهًا لتسجيل أقوى مكاسب شهرية منذ عامين.

ورفع بنك "ويلز فارجو" مستهدفه لسعر السهم إلى 796 دولارًا، مقارنة بـ 640 دولارًا متوقعة سابقًا، ما يعني إمكانية ارتفاع السهم بنسبة 20% مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية.

وأعلنت "ميتا" خططًا لإطلاق كابل بحري جديد باسم "بيتال"، لربط الولايات المتحدة وفرنسا، على أن يدخل الخدمة في عام 2029، وذلك في إطار جهودها لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.