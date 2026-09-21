النفط يعمق خسائره وبرنت دون 100 دولار

عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الإثنين، ليهبط خام برنت دون 100 دولار للبرميل، مع تقييم الأسواق فرص نجاح التحركات الدبلوماسية لتهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتلقت الأسواق إشارات إيجابية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على عقد لقاء مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك، إلى جانب نقل طهران شروطها للوسطاء للعودة إلى المفاوضات الرامية لإنهاء الصراع مع واشنطن، وفقًا لوكالة "رويترز".

وبحسب مذكرة صادرة عن "جيه بي مورجان" يوم الجمعة، بلغ متوسط شحنات النفط من الشرق الأوسط 17 مليون برميل يوميًا خلال الأيام العشرة الماضية، بانخفاض قدره 6 ملايين برميل يوميًا عن متوسط مستويات 2025، مع استمرار تدفقات الخام رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.