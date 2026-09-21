«إي اف چي هيرميس» تتصدر تصنيفات «إكستِل» للأسواق الناشئة

أعلنت «إي اف چي هيرميس» عن ترسيخ مكانتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إثر تتويجها بالمركز الأول في فئة مؤتمرات التواصل مع إدارات الشركات (Corporate Access Conference) للعام الثاني على التوالي، إلى جانب حصد قطاع البحوث مراكز متقدمة ضمن استطلاع «إكستِل» للأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026.

وأرجعت الشركة هذا الإنجاز إلى نجاح مؤتمرها الاستثماري السنوي «One-on-One» في نسخته التاسعة عشرة، والذي شهد مشاركة 220 شركة من 12 دولة، إلى جانب 675 مستثمراً مؤسسياً ومدير صندوق، يمثلون 252 مؤسسة استثمارية عالمية.

وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لإي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إ«ي اف چي القابضة»: «يعكس هذا التصنيف قوة وحجم منصة «إي اف چي هيرميس» للتواصل مع إدارات الشركات، وقدرتها على تقديم فرص لقاءات ذات قيمة حقيقية للمستثمرين، كما أن تصدرنا المركز الأول في فئة مؤتمرات التواصل مع إدارات الشركات للعام الثاني على التوالي يمثل شهادة ثقة واضحة من عملائنا، ويؤكد الدور المحوري الذي نقوم به في الربط بين رؤوس الأموال العالمية والإقليمية والشركات المدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تزايد اهتمام مستثمري الأسواق الناشئة بالمنطقة أصبحت القدرة على الوصول إلى فرق الإدارة وصناع القرار وقادة القطاعات عنصراً أساسياً في دعم القرارات الاستثمارية، ومن هنا نركز على إتاحة هذا الوصول بصورة فعالة ومنتظمة ومدعومة برؤى معمقة، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال في المنطقة على أسس أوضح وأكثر دراية»، كما سجل قطاع البحوث في «إي اف چي هيرميس» أداء قوياً في استطلاع هذا العام، حيث حصد عدد من محلليه مراكز متقدمة ضمن قطاعاتهم، فقد جاء أحمد حازم ماهر، مدير تنفيذي ورئيس قطاعات الطاقة والنقل والصناعات في قطاع البحوث، في المركز الأول بقطاع المرافق، والثاني في النقل، ووصيفاً في النفط والغاز، كما تصدر أحمد معتز، رئيس قطاعي الرعاية الصحية والتأمين في قطاع البحوث، تصنيف الرعاية الصحية والأدوية، وحصلت ميّ عطية، مدير تنفيذي ورئيس قطاع العقارات والبناء في قطاع البحوث، على المركز الثالث بقطاع الإنشاءات والعقارات. وجاء حاتم علاء، مدير تنفيذي ونائب رئيس قطاع البحوث ورئيس قطاع السلع الاستهلاكية في قطاع البحوث، في المركز الثالث بقطاع النقل، كما حل وصيفاً في القطاع الاستهلاكي.

وقال أحمد شمس، مدير تنفيذي ورئيس قطاع البحوث بـ«إي اف چي هيرميس»: «تعكس تصنيفات إكستِل لهذا العام ما يتمتع به فريق البحوث لدينا من التزام وكفاءة وقدرة تحليلية عميقة. ويسعدنا بشكل خاص أن يحظى محللونا بهذا التقدير عبر مجموعة واسعة من القطاعات، مع تحقيق مراكز متقدمة في أكثر من فئة. وتؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة لـ«إي اف چي هيرميس» كونها مصدراً موثوقاً للرؤى الاستراتيجية، كما تعكس الثقة المستمرة التي يوليها مجتمع الاستثمار العالمي لمنصتنا البحثية، وهي كذلك شهادة على ثقافة العمل التعاونية، التي تضع احتياجات العملاء في المقام الأول، والتي تقود أداء فريقنا، وتعزز القيمة التي نقدمها للمستثمرين».