الإمارات تعزز صناعة المواهب في الأمن السيبراني

تواصل دولة الإمارات الاستثمار في المواهب الشابة لتعزيز جاهزيتها في مجال الأمن السيبراني، عبر مبادرات تجمع بين التدريب العملي والتحديات التقنية، وتتيح لطلبة الجامعات تطوير مهاراتهم في مواجهة سيناريوهات تحاكي التهديدات الرقمية الواقعية.

وفي هذا الإطار، استضاف مركز دبي للأمن الإلكتروني مسابقة «مدرسة الدفاع السيبراني»، التي نظمتها شركة «تيك فيرم»، واستقطبت أكثر من 350 طلب مشاركة من طلبة في أكثر من 30 جامعة على مستوى الدولة. ومرت المنافسة بثلاث مراحل بدأت بالتأهل، حيث أكمل أكثر من 300 مشارك من أكثر من 90 فريقاً جولة تأهل مؤتمتة قائمة على السيناريوهات، فيما تجاوزت أكثر من 90% من الفرق النشطة الحد المطلوب للتأهل والبالغ 70%.

وفي مرحلة تحدي الحالات، قدم أكثر من 70 فريقاً حلولاً استجابةً لواحد من 15 موجزاً رسمياً للتحديات، وخضعت المشاركات لتقييم لجنة متخصصة وفق مدى توافقها مع متطلبات التحدي، وصلتها به، ووجود نموذج أولي عامل، إلى جانب العمق التقني ومستوى الابتكار.

وأسفرت المنافسة عن وصول 7 فرق جامعية إلى المرحلة النهائية، ممثلةً في معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم «بيتس بيلاني» في دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة العين، وجامعة ميدلسكس دبي، وجامعة وولونغونغ في دبي، وجامعة دبي، وأبوظبي بوليتكنك، حيث تنافست الفرق النهائية ضمن فعاليات «جيسيك جلوبال 2026» في دبي. ويأتي تنظيم المسابقة ضمن مشاركة مركز دبي للأمن الإلكتروني في «جيسيك» بصفته الشريك الحكومي الرسمي للأمن السيبراني، واستضافته النسخة الثانية من «مدرسة الدفاع السيبراني».

وفاز فريق «ميدلسكس دبي» بالمركز الأول، فيما حل فريق «أوسيِك» من الجامعة الأمريكية في الشارقة ثانياً، وجاء فريق «أدي بولي سايبر غارد» من أبوظبي بوليتكنك في المركز الثالث، بإجمالي جوائز بلغ 55 ألف درهم.

وضمت قائمة شركاء المسابقة من القطاع الصناعي شركات إيه إم دي، وداهوا تكنولوجي، وكاسبرسكي، وكيرنو، وإم 1 جلوبال إنفراستركتشر. كما شملت قائمة الشركاء الذهبيين سيركيولارو، وإتش بي إي، وهواوي، وناوب فور، وراس إنفوتك، وأنكر، وسباير سوليوشنز، فيما كانت سكيورواي شريك المسابقة الفضي.

وتعكس المسابقة توجه الإمارات نحو بناء منظومة متكاملة لتطوير المواهب السيبرانية، عبر ربط التعليم الجامعي بالتطبيق العملي والتحديات الواقعية، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على مواكبة تطور التهديدات الرقمية ودعم مسيرة التحول الرقمي والاقتصاد القائم على التكنولوجيا في الدولة. كما يواصل مركز دبي للأمن الإلكتروني تطوير مبادراته في مجال تنمية الكفاءات وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي للأمن السيبراني.