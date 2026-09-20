شراكة بين الضيافة والتنقل تفتح آفاقاً جديدة للسياحة الإماراتية

تعزز الشراكات المتنامية بين قطاعي الضيافة والتنقل في دولة الإمارات، آفاق السياحة الوطنية عبر تقديم تجارب سفر متكاملة ومستدامة للزوار من لحظة الوصول، وفي هذا الإطار اختتمت «يوروغلف للتنقل» مشاركتها في «سوق السفر العربي 2026» بتوقيع مذكرة تفاهم مع «سها للضيافة»، التابعة لمجموعة شرف والمتخصصة في الشقق الفندقية الراقية في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف استكشاف فرص جديدة للتكامل بين قطاعي الضيافة والتنقل، والارتقاء بتجربة الزائر من لحظة الوصول وحتى مختلف مراحل إقامته في دولة الإمارات.

وتأتي الاتفاقية في إطار التوجه المتنامي نحو تقديم تجارب سفر متكاملة، من خلال ربط خدمات الإقامة الفندقية بحلول النقل المختلفة، بما يشمل خدمات الاستقبال والتوصيل من وإلى المطارات، والتنقلات المحلية، وخدمات النقل المخصصة للإقامات الممتدة.

وقال ماريوس أنطون، المدير العام في «يوروغلف للتنقل»: «تضع دورة هذا العام من سوق السفر العربي مستقبل القطاع حتى عام 2040 في صدارة النقاش، وفي مقدمة التحولات التي نشهدها اليوم تنامي التوجه نحو تجربة سفر أكثر تكاملاً وترابطاً. فالمسافر لا يفصل بين إقامته وتنقله من وإلى المطار وحركته داخل الوجهة؛ بل ينظر إليها باعتبارها تجربة واحدة، ويتوقع أن تكون أكثر سهولة وسلاسة في جميع مراحلها».

وأضاف: «ومن هذا المنطلق، تفتح شراكتنا مع سها للضيافة المجال أمام ترجمة هذا التوجه إلى حلول عملية، من خلال ربط الإقامة بخدمات النقل من وإلى المطار والتنقلات المحلية وحلول التنقل المصممة للإقامات الممتدة. ونرى في هذا التكامل بين الضيافة والتنقل فرصة للارتقاء بتجربة الزائر وتقديم قيمة أكبر عبر مختلف مراحل رحلته، وتعزيز دور حلول التنقل ضمن التجربة السياحية المتكاملة في دولة الإمارات».

ويضع التعاون تجربة التنقل خلال فترة الإقامة في صميم مجالات العمل المشترك، من خلال ربط إقامة نزلاء «سها للضيافة» بمجموعة من حلول النقل مع سائق، تشمل خدمات الاستقبال والتوصيل من وإلى المطار، والتنقلات المحلية، وخدمات النقل التي يتم ترتيبها مسبقاً.

وقال فيغنيش ماني، الرئيس التنفيذي لـ«سها للضيافة»: «يتطلع المسافر اليوم بصورة متزايدة إلى تجربة سلسة ومتكاملة عبر جميع مراحل رحلته. وتشكل الإقامة محوراً أساسياً في هذه التجربة، إلا أن كيفية وصول الزوار وتنقلهم وتفاعلهم مع الوجهة طوال فترة إقامتهم لا تقل أهمية».

وأضاف: «تتيح لنا شراكتنا مع يوروغلف للتنقل استكشاف سبل عملية لتكامل خدمات التنقل مع تجربة سها، بدءاً من خدمات النقل من وإلى المطار والتنقلات المحلية، وصولاً إلى توفير مرونة أكبر لزوار الإقامات الممتدة. ويعكس ذلك تركيزنا المستمر على فهم احتياجات المسافر العصري، وتوفير تجربة أكثر سهولة وترابطاً خلال إقامته في دولة الإمارات».

وتعكس الشراكة تحولاً أوسع يشهده قطاع السياحة نحو تجربة أكثر تكاملاً للزائر، تتقاطع فيها الإقامة والتنقل والوصول إلى الوجهة ضمن رحلة واحدة تتمحور حول احتياجات المسافر.

وتؤسس مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون يشمل خدمات نقل الزوار، وتطوير باقات تجمع بين الإقامة والمركبة، إلى جانب تطوير الأعمال المشترك والترويج المتبادل، بما يتيح للطرفين توسيع نطاق الخدمات ذات القيمة المضافة والوصول إلى شرائح متكاملة من العملاء.

ومن خلال الربط بين الضيافة والتنقل كعنصرين أساسيين في رحلة الزائر، تسعى الشراكة إلى دعم تجربة سياحية أكثر سهولة وترابطاً في دولة الإمارات، بما يعكس التوجه المتنامي نحو تكامل الخدمات التي ترافق المسافر عبر مختلف مراحل رحلته.