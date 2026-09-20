ارتفاع الطلب على المجمعات السكنية الأكبر حجماً في دبي

يشهد سوق العقارات في دبي تحولاً ملحوظاً يتمثل في ارتفاع الطلب على المساحات والمجمعات السكنية الأكبر حجماً.

واستجابة للتحول الملحوظ في تفضيلات مشتري العقارات ضمن شريحة ذوي الدخل المتوسط نحو المساحات السكنية الأكبر حجماً، كشفت «دوغاستا العقارية» عن إطلاق مشروعين سكنيين جديدين خلال مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض العقارات الدولي 2026، لتوسع بذلك محفظتها العقارية بنماذج سكنية مبتكرة.

وفي خطوة تعيد تعريف المعادلة بين التكلفة الميسورة والمفهوم العصري للفخامة، أعلنت الشركة عن إطلاق مشروع «الحصين 6» في مدينة دبي الصناعية، ومشروع «غاردن ليفينغ» في منطقة ليوان. وشهدت الاحتفالية حضور النجم الهندي والناشط في الأعمال الخيرية سونو سود، الذي شارك إلى جانب توصيف خان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، في إزاحة الستار عن هذين المشروعين أمام جمع كبير من المستثمرين والزوار الدوليين.

ويأتي هذا الطرح مدفوعاً بالارتفاع الكبير في الطلب على الشقق المكونة من غرفة نوم وصالة والمساحات السكنية الأكثر اتساعاً؛ حيث تحرص «دوغاستا العقارية» على تقديم مجمعات سكنية تلبي تطلعات الراغبين في العيش ضمن بيئة راقية مع تحقيق قيم استثمارية مستدامة على المدى الطويل. كما يعكس نمو متوسط قيمة الصفقات الاستثمارية العقارية على مدار الأشهر الستة الماضية ترسيخ ثقة المشتري وتزايد ضخ رؤوس الأموال في السوق العقاري بدبي.

وفي هذا الصدد، قال توصيف خان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «دوغاستا العقارية»: «لقد أثبت القطاع العقاري أن القيمة الحقيقية تتأسس على الثقة والأمان. وإن الاستجابة الإيجابية الواسعة التي حظينا بها خلال الحدث تعكس بدقة ما يبحث عنه المشتري اليوم من المطور العقاري، فالعملاء يتطلعون إلى منازل عملية ومريحة، ومرافق خدمية متكاملة، إلى جانب خطط سداد مرنة تجعل من تملك العقار تجربة ميسورة ومستدامة على المدى الطويل».

من جانبه، قال النجم والناشط الخيري سونو سود: «يعكس العمل الذي تقوم به دوغاستا فهماً عميقاً لتطلعات العائلات عند اتخاذ واحد من أهم القرارات المادية في حياتهم. لقد كانت مشاركتي في إطلاق المشروعين تجربة ملهمة، وكان تفاعل الزوار مشجعاً للغاية، إذ يعكس إقبال المشترين الكبير للاطلاع على الخيارات الجديدة حجم الاهتمام بالحلول السكنية التي تجمع بين الجودة، والراحة، والأمان المالي».

وتتصدر الهند قائمة الأسواق الأكثر إقبالاً على مشاريع «دوغاستا» بنسبة 30% من إجمالي طلبات المشترين، تليها المملكة المتحدة، ثم باکستان، والإمارات العربية المتحدة. ويسهم المشروعان الجديدان في تعزيز معروض الوحدات السكنية ضمن شريحة الدخل المتوسط في دبي، وذلك من خلال إتاحة 287 وحدة سكنية في مشروع «الحصين 6» بمدينة دبي الصناعية، و169 وحدة سكنية في مشروع «غاردن ليفينغ» بمنطقة ليوان. ومن المقرر إنجاز مشروع «الحصين 6» في الربع الرابع من عام 2028، بينما يتوقع تسليم مشروع «غاردن ليفينغ» بحلول نهاية عام 2026، حيث يضم كلا المشروعين باقة من المرافق العصرية المصممة لتعزيز نمط الحياة اليومي.

ومع الكشف عن مشروعي «الحصين 6» و«غاردن ليفينغ»، تواصل «دوغاستا العقارية» توسيع نطاق محفظتها السكنية في دبي، متمسكة برؤيتها القائمة على تقديم مجمعات سكنية بأسعار ميسورة ومرافق عملية وتصاميم هندسية متقنة تخدم شريحة ذوي الدخل المتوسط.