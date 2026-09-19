«بي إم دبليو» تتوسع في أبوظبي والعين

كشفت أبوظبي موتورز، الوكيل الرسمي لسيارات «بي إم دبليو» في أبوظبي والعين، عن تقديم «بي إم دبليو» الفئة السابعة الجديدة في العاصمة الإماراتية، عقب ظهورها الإقليمي الأول. وتتميز سيارة السيدان الجديدة الرائدة من «بي إم دبليو» بحضورها المهيب وملامحها المنحوتة والمتكاملة، فضلاً عن مجموعة كبيرة من الميزات الرقمية الذكية، وتفاصيل صيغت بعناية فائقة لتقدم تجربة عصرية وهادئة تجسّد هوية «بي إم دبليو».

وتُعرض «بي إم دبليو» الفئة السابعة الجديدة حالياً في صالة أبوظبي موتورز، حيث يمكن للعملاء التعرّف عن قرب إلى سيارة السيدان الرائدة واستكشاف تصميمها الجديد، والحِرفية والعناية الفائقة بتفاصيل المقصورة الداخلية، والمجموعة الواسعة من خيارات التخصيص التي يتيحها برنامج BMW Individual.

وتتيح ردهة BMW Individual المخصصة لدى أبوظبي موتورز للعملاء إمكانية التعاون مباشرة مع خبراء التخصيص لاختيار مواصفات السيارة التي تلبي تطلعاتهم. وتوفر الردهة مجموعة واسعة من ألوان الهيكل الخارجي وخيارات التنجيد والمواد والتشطيبات، بما في ذلك خيارات تخصيص حصرية لسيارة «بي إم دبليو» الفئة السابعة الجديدة. ويعبّر الطراز مفهوم متعة القيادة الخالصة في أرقى صوره، إذ يحقق توازناً مثالياً بين راحة الركاب وتجربة القيادة التفاعلية المعهودة من «بي إم دبليو».

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سيد فايز كريم، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي موتورز: لطالما مثّلت «بي إم دبليو» الفئة السابعة ذروة ابتكارات علامة «بي إم دبليو»، ويشكّل تقديم أحدث مراحل تطورها لعملائنا محطة مهمة بالنسبة إلى أبوظبي موتورز. ونفخر بتقديم «بي إم دبليو» الفئة السابعة الجديدة لعملائنا في أبوظبي، ومواصلة علاقتنا الممتدة مع «بي إم دبليو»، التي تطورت على مدى أكثر من 40 عاماً انطلاقاً من التزام مشترك بالتميّز وتقديم تجربة استثنائية للعملاء«.

طُوّرت"بي إم دبليو"الفئة السابعة بشغف وإتقان، وقد رسّخت منذ ظهورها الأول عام 1977 مكانتها كمرجع للابتكار وريادة التكنولوجيا على مستوى العالم. فقد دفع كل جيل منها بعصره نحو آفاق جديدة من التطور، بدءاً من أنظمة السلامة الرائدة، ومروراً بمفاهيم التشغيل المبتكرة، ووصولاً إلى بيئات رقمية أرست معايير جديدة. ويشكّل هذا التوجّه المستقبلي سمة راسخة في هوية»بي إم دبليو«الفئة السابعة على مدى ما يقارب خمسة عقود.

وتمثل"بي إم دبليو"الفئة السابعة الجديدة أوسع عملية تحديث تشهدها طرازات مجموعة»بي إم دبليو«على الإطلاق. ومع وصولها إلى الجيل السابع، تُحدث هذه السيدان الفاخرة قفزة نوعية جديدة في مسيرتها المتواصلة. وبصفتها الطراز الرائد ضمن مجموعة منتجات»بي إم دبليو«وواجهة تعكس هوية العلامة، تتصدر»بي إم دبليو«الفئة السابعة مسار إدماج تقنيات Neue Klasse في الطرازات الحالية. كما تمهّد هذه الخطوة لإطلاق منظومة تقنية متكاملة تمتد عبر أنظمة الدفع المختلفة وفئات السوق المتنوعة، لتشكّل الأساس الذي ستستفيد منه جميع سيارات BMW المستقبلية.

وتجسّد"بي إم دبليو"الفئة السابعة الجديدة المقاربة الخاصة لأسلوب التصميم الجديد لدى»بي إم دبليو«ضمن فئة السيارات الفاخرة. وتتميز السيارة بحضور بصري لافت يرسّخ هويتها ويميّزها عمّا سواها، وذلك بفضل هيكلها الخارجي الموحّد بصرياً، إلى جانب شبكة»بي إم دبليو" الأمامية المضيئة Iconic Glow والمصابيح الأمامية الكريستالية الانسيابية. ويعكس التصميم الجانبي نقاءً بصرياً من خلال أسطح مبسّطة وخط بارز وتفاصيل راقية تعكس دقة التنفيذ، فيما يأتي التصميم الخلفي بتوقيع ضوئي جديد وخطوط واضحة تعزّز الانطباع العصري المتماسك.