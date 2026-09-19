77.78 % من القيادات الوطنية في مطار الشارقة إماراتيات

تستعرض هيئة مطار الشارقة الدولي الدور الفاعل لقياداتها النسائية وإسهاماتهن في الارتقاء بمختلف قطاعات العمل، بالتزامن مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، تقديراً لدورها المحوري في رسم ملامح مستقبل دولة الإمارات، وحضورها المؤثر في مختلف المجالات.

وأكدت الهيئة أن الإماراتيات يشكّلن 77.78% من القيادات الوطنية في مطار الشارقة، موزعات على عدد من الإدارات والتخصصات، مثل الإدارة المالية، والتخطيط الاستراتيجي والأداء، والموارد البشرية، والتسويق والاتصال، وإدارة المشاريع، وصيانة أنظمة الملاحة الجوية، بما يعكس تنوع حضور الكفاءات النسائية في المجالات الإدارية والاستراتيجية والفنية والهندسية، وإسهامهن في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمليات، ودعم مكانة مطار الشارقة بوابةً رئيسية للسفر والسياحة والشحن.

وتحتفي الهيئة بكوادرها النسائية تحت شعار «أثرها في كل رحلة»، وتسلط الضوء على نماذج من الكفاءات الوطنية التي تتولى مسؤوليات قيادية في مجالات متعددة، وتنوع الخبرات والتخصصات التي باتت المرأة الإماراتية حاضرة فيها ضمن منظومة العمل في المطار. ويترجم هذا الحضور من خلال نماذج قيادية إماراتية تتولى مسؤوليات في مجالات حيوية ضمن منظومة العمل في مطار الشارقة، وتجمع بين الخبرات الإدارية والاستراتيجية والتخصصات الفنية والهندسية.

وفي المجال المالي، تتولى سارة محمد المدفع، مدير الإدارة المالية، مسؤوليات إدارة الموارد والعمليات المالية ومتابعة الأداء المالي، بما يدعم كفاءة العمل ويلبي احتياجات المطار المتنامية وتعزيز نظام مالي جديد، وقد أسهم في فوزها بجائزة الأداء المالي المتميز.

وقالت سارة المدفع: «يمثل العمل المالي أحد المرتكزات الأساسية الداعمة لكفاءة العمليات واستدامة الأداء، ونحرص على مواصلة تطوير الأنظمة وآليات إدارة الموارد بما يواكب نمو مطار الشارقة وتطلعاته المستقبلية، مضيفة أن حضور المرأة الإماراتية في هذا المجال يعزز القدرة على تولي المهام والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف الهيئة».

وفي مجال الاتصال والتسويق، تقود علياء عبيد الحصان الشامسي، مدير إدارة الاتصال و التسويق، استراتيجيات التسويق، وتشرف على الاتصال الاستراتيجي والعلاقات الإعلامية، بما أسهم في تعزيز حضور العلامة التجارية لمطار الشارقة ودعم جهوده للارتقاء بتجربة المسافرين. واختيرت ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكثر قادة التسويق التنفيذيين تأثيراً لعام 2026.

وقالت علياء الشامسي: «تعكس القيادات النسائية الإماراتية ما وصلت إليه المرأة من خبرة وكفاءة في تولي المسؤوليات والمشاركة في صنع القرار بمختلف مسارات العمل بمطار الشارقة، بما يدعم تطوره ومواكبته لمتطلبات قطاع الطيران، ويمنح شعار»أثرها في كل رحلة«معنى ملموساً يمتد عبر منظومة العمل وصولاً إلى تجربة المسافر».

وعلى مستوى التخطيط الاستراتيجي، تتولى ليلى علي الهرمودي، مدير إدارة التطوير المؤسسي، قيادة جهود إعداد وتطوير ومتابعة الخطط الاستراتيجية ومواءمتها مع التوجهات المستقبلية للهيئة، إلى جانب تطوير منظومة قياس الأداء والمؤشرات الاستراتيجية، مما يعزز كفاءة المتابعة ويدعم عملية اتخاذ القرار.

ومن أبرز إنجازات الإدارة إعداد وإطلاق جائزة مطار الشارقة للتميز المؤسسي «مطاري»، التي تسهم في ترسيخ ثقافة التميز وتحفيز الكفاءات على تطوير الأداء المؤسسي. وأكدت ليلى الهرمودي: «يمثل التخطيط الاستراتيجي أساساً لتحويل الرؤى والتوجهات المستقبلية إلى أهداف ومؤشرات واضحة وقابلة للقياس، ويأتي تطوير منظومة الأداء وترسيخ ثقافة التميز في صميم هذا الدور. ونعتز بإسهام الكفاءات النسائية الإماراتية في صياغة الخطط وتطوير المبادرات التي تدعم كفاءة العمل وتواكب تطلعات مطار الشارقة نحو المستقبل». وفي مجال التدقيق الداخلي، تتولى الدكتورة ليلى القايدي، مدير مكتب التدقيق الداخلي، مسؤولية قيادة منظومة التدقيق والرقابة الداخلية، والإشراف على تقييم فعالية الضوابط المؤسسية وإدارة المخاطر ومستوى الامتثال، بما يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ودعم كفاءة العمليات واستدامة الأداء المؤسسي، وترسيخ أفضل الممارسات المهنية بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمطار الشارقة.

وقالت الدكتورة ليلى القايدي: يُعد التدقيق الداخلي عنصراً محورياً في دعم منظومة الحوكمة المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء وإدارة المخاطر، ونحرص في مكتب التدقيق الداخلي على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المهنية العالمية بما يحقق قيمة مضافة للمؤسسة ويدعم اتخاذ القرار. كما نؤمن بأن الكفاءات الإماراتية، وفي مقدمتها المرأة الإماراتية، تواصل دورها الفاعل في قيادة مختلف التخصصات المهنية والإسهام في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.” ويمتد دور القيادات النسائية إلى التخصصات الفنية، حيث تتولى عائشة أحمد الياسي، مدير إدارة صيانة أنظمة الملاحة الجوية، مسؤولية صيانة أنظمة الملاحة الجوية وضمان جاهزيتها وكفاءتها، ما يدعم سلامة العمليات وانسيابية الحركة الجوية. ومن أبرز المشاريع التي أشرفت عليها إعادة تأهيل ممرات عبور الطائرات، وتحديث إضاءة المدرج من تقنية الهالوجين إلى تقنية LED، بما يعزز كفاءة أنظمة المطار ويدعم استدامة عملياته.

وقالت عائشة الياسي: «يعكس حضور المرأة الإماراتية في التخصصات الفنية والهندسية الثقة بكفاءتها وقدرتها على تولي مسؤوليات ترتبط بصورة مباشرة بسلامة العمليات وكفاءتها. ويتطلب العمل في صيانة أنظمة الملاحة الجوية دقة عالية وجاهزية مستمرة ومواكبة للتطور التقني، ونعتز بدورنا في تطوير هذه الأنظمة وضمان كفاءتها بما يدعم استدامة عمليات مطار الشارقة». وتواصل هيئة مطار الشارقة الدولي تطوير الكفاءات النسائية الوطنية، وتوسيع مشاركتهن في مختلف التخصصات، بما يدعم رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، ويعزز دورهن في مسيرة تطور المطار واستدامة نموه.