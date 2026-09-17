«سوق السفر العربي» منصة لتعزيز حضور دبي على خريطة السياحة العالمية

أكد معرض «سوق السفر العربي» (ATM) مكانته أبرز المحركات الاستراتيجية، التي ترسخ مكانة دبي مركزاً رائداً وعالمياً في قطاع السفر والسياحة، مستقطباً نخبة من قادة القطاع، والمستثمرين، وشركات الطيران والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق أكد موسى الحايك، المدير العام لـ«فندق ورزيدنس البستان للشقق الفندقية»، أن المشاركة في سوق السفر العربي 2026 تمثل منصة مهمة لتعزيز حضور الفندق في الأسواق العالمية، وبناء شراكات جديدة مع شركات السياحة ووكلاء السفر وشركاء سفر الشركات، بالتوازي مع مواصلة الاستفادة من النمو، الذي تشهده دبي وجهة عالمية متكاملة للسياحة والأعمال والإقامة.

وقال الحايك، إن العامل الأبرز في تعزيز الثقة بقطاع السياحة في دبي يتمثل في قدرة الإمارة على الابتكار المستمر وتنويع خياراتها، إلى جانب موقعها مركزاً عالمياً متصلاً بالأسواق الدولية، مشيراً إلى أن دبي نجحت في بناء منظومة سياحية، تتجاوز مفهوم الزيارة التقليدية لتجمع بين السياحة والأعمال وأسلوب الحياة وخيارات الإقامة المختلفة.

وأوضح أن كثيراً من الزوار يبدأون علاقتهم بدبي كونهم سياحاً أو رجال أعمال، قبل أن يعودوا إليها للعمل أو الاستثمار أو الإقامة، وهو ما يوسع قاعدة الطلب على القطاع الفندقي، ويعزز الحاجة إلى خيارات إقامة تلائم الرحلات القصيرة والإقامات الطويلة على حد سواء.

وحول المنافسة في سوق الضيافة بدبي أشار الحايك إلى أن تنوع الخيارات الفندقية يشكل عاملاً داعماً لرفع معايير الخدمة والجودة، مؤكداً أن الفندق يركز على توفير وحدات إقامة واسعة ومرونة في الإقامات القصيرة والطويلة، إلى جانب موقع حيوي وتسهيلات تلبي احتياجات الضيوف اليومية.

وقال: «تكمن قوتنا في تقديم وحدات إقامة واسعة، وتوفير مرونة عالية للإقامات القصيرة والطويلة، إلى جانب الموقع الحيوي والتسهيلات التي تلبي متطلبات الحياة اليومية لضيوفنا. ونحن نفخر بكوننا وجهة راسخة تحرص دائماً على التحديث والتكيف».

وعن المشاركة في سوق السفر العربي أكد الحايك أن الفندق يستهدف الأسواق التقليدية بالتوازي مع البحث عن فرص جديدة في الأسواق الناشئة، لافتاً إلى أهمية المعرض في إتاحة التواصل المباشر مع شركات السياحة ووكلاء السفر وشركاء سفر الشركات والمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا ودول رابطة الدول المستقلة وآسيا.

وأضاف أن استراتيجية الفندق تركز على بناء شراكات قادرة على توليد أعمال مستدامة على مدار العام، بدلاً من الاعتماد على الطلب الموسمي، مع التركيز على سياحة الشركات، والمنتقلين حديثاً إلى دبي، والإقامات الطويلة، والسياحة العائلية وسياحة المجموعات.

وفي جانب الاستدامة أشار الحايك إلى حصول «فندق ورزيدنس البستان للشقق الفندقية» على ختم دبي للسياحة المستدامة 2025 – فئة الشقق الفندقية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، باعتباره ثمرة جهود مستمرة في تطبيق الممارسات البيئية المسؤولة، بالتعاون مع «مجموعة الإمارات للبيئة».

وأكد أن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من تطوير تجربة الضيافة، مشيراً إلى أن الفندق يواصل العمل على تعزيز ممارساته البيئية بما ينسجم مع توجهات دبي نحو بناء قطاع سياحي أكثر استدامة وقدرة على مواكبة متطلبات الزوار والأسواق العالمية.

وتعكس مشاركة الفندق في سوق السفر العربي توجه مؤسسات الضيافة في دبي إلى توسيع شبكة الشراكات الدولية، واستقطاب شرائح متنوعة من الزوار، مستفيدة من مكانة الإمارة وجهة تجمع بين السفر والترفيه والأعمال والإقامة، وتوفر منظومة متكاملة تلبي احتياجات الزائر، خلال مختلف مراحل علاقته بالمدينة.