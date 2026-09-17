إطلاق جيل جديد من حلول المسح الرقمي للمؤسسات

يشهد قطاع رقمنة المستندات وإدارة المعلومات المؤسسية نمواً متسارعاً مع توجه المؤسسات إلى أتمتة العمليات وتحويل الوثائق الورقية إلى بيانات رقمية قابلة للمعالجة والتحليل، خصوصاً في القطاعات المالية والصحية والحكومية والقانونية. ومع توسع المؤسسات متعددة الفروع، تتزايد الحاجة إلى حلول موحدة تضمن جودة البيانات وأمنها واتساق عمليات التقاط المستندات بين مختلف مواقع العمل، بما يدعم الكفاءة التشغيلية ويحد من تكاليف إعادة المعالجة والأخطاء.

أعلنت شركة كوداك ألاريس إطلاق سلسلة الماسحات الضوئية المكتبية الشبكية الجديدة KODAK N2000، في خطوة تستهدف دعم المؤسسات متعددة الفروع في توحيد عمليات تحويل المستندات الورقية إلى بيانات رقمية دقيقة وموثوقة، وتعزيز كفاءة عمليات معالجة الوثائق في القطاعات التي تعتمد على الأتمتة والتحول الرقمي.

وتضم السلسلة نموذجين، هما N2040 بسرعة تصل إلى 40 صفحة في الدقيقة أو 80 صورة في الدقيقة، وN2050 بسرعة تصل إلى 50 صفحة أو 100 صورة في الدقيقة، مع تزويد كلا النموذجين بمنفذ جيجابت إيثرنت مدمج، بما يتيح ربط الأجهزة بالشبكات المؤسسية وإدارتها مركزياً.

وتجمع أجهزة N2000 بين قدرات معالجة الصور المخصصة لبيئات الإنتاج وحجم ملائم لسطح المكتب، كما توفر مساراً للتحديث أمام المؤسسات التي تستخدم إصدارات سابقة مثل KODAK E1040 وKODAK S2050.

وتستهدف السلسلة تحدياً تواجهه المؤسسات متعددة الفروع يتمثل في اختلاف أجهزة المسح وإجراءات العمل وجودة الصور والبيانات بين المواقع، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة عمليات إعادة المعالجة وتأخير إنجاز المعاملات وارتفاع متطلبات الرقابة والتدقيق.

وتتيح N2000 اعتماد معيار موحد لعمليات التقاط المستندات، بدءاً من جهاز واحد وصولاً إلى أسطول كامل من الماسحات، بما يساعد على توحيد آليات العمل في الفروع والمكاتب ومنافذ الخدمة، وتحسين اتساق البيانات التي تنتقل إلى الأنظمة الرقمية اللاحقة.

وتعتمد الأجهزة على مجموعة من التقنيات، من بينها Perfect Page لتحسين جودة الصور، وإضاءة Dual-Light، ونظام SurePath لتغذية الورق، إلى جانب تقنية الموجات فوق الصوتية لاكتشاف حالات تغذية أكثر من ورقة في الوقت نفسه، بما يسهم في تقليل الأخطاء والحاجة إلى إعادة المسح.

كما توفر السلسلة أدوات لإدارة الأجهزة مركزياً، من بينها Network EasySetup، التي تتيح تطبيق إعدادات موحدة على الأجهزة المنتشرة في مواقع مختلفة، إضافة إلى مجموعة من خصائص الأمان، تشمل التشغيل الآمن عبر برامج ثابتة موقعة، والاتصالات المشفرة، وقفل البرامج الثابتة، والطابع الرقمي وسجلات التدقيق.

قالت «ميغان بيفيلاكوا»، مديرة إدارة المنتجات العالمية وعمليات القنوات في «كوداك الاريس»: «المشكلة الحقيقية التي تواجه المؤسسات متعددة الفروع ليست في جهاز الماسح الضوئي نفسه، بل في غياب نظام موحد للعمل. فكلما اختلفت طريقة الالتقاط من موقع إلى آخر، تراكمت التكاليف بصمت، ثم تنفجر لاحقاً في صورة إعادة عمل مكلفة، وتعطل في الإنجاز، ومخاطر تدقيق لا تحمد عقباها. أما مع سلسلة KODAK N2000، فالأمر مختلف تماماً، فهي تمنح المؤسسات معياراً واحداً للالتقاط يمكن نشره في أي مكان، والوثوق به في أي لحظة. والنتيجة هي أن الصراف، ومكتب الاستقبال، وقسم المطالبات — رغم تباين مواقعها — تخرج جميعها بالسجل الرقمي الموثوق نفسه، وكأنها تعمل من قلب واحد».