البداد القابضة ترفع إنتاجيتها 30% بعد إعادة هيكلتها الإدارية والتنفيذية

أعلنت البداد القابضة دخول مرحلة جديدة من النمو والتوسع، عقب استكمال إعادة هيكلتها الإدارية والتنفيذية وتطوير منظومة العمل بين شركاتها وقطاعاتها المختلفة، في خطوة انعكست على رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرات الإنتاجية للمجموعة بنسبة 30%، استجابةً للطلب المتنامي في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وقال زايد البداد، الرئيس التنفيذي والشريك في البداد القابضة، إن إعادة الهيكلة شملت تطوير المستويات الإدارية والتنفيذية، وإعادة تنظيم المسؤوليات والقطاعات وآليات اتخاذ القرار، بما يحقق سرعة أكبر في التنفيذ ويرفع مستوى التكامل بين العمليات التجارية والهندسية والصناعية والتشغيلية.

وأضاف: «إعادة الهيكلة الإدارية والتنفيذية ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي الأساس لمرحلة نمو جديدة. عملنا على بناء هيكل أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ القرار، وربط الإدارة بصورة مباشرة باحتياجات السوق والإنتاج، وكانت إحدى النتائج رفع قدراتنا الإنتاجية بنسبة 30%».

وتشمل المرحلة الجديدة زيادة الإنتاج في البداد للحديد والبيوت الجاهزة والقاعات والمنشآت المتنقلة، وإعادة تنظيم هذه الأنشطة ضمن البداد الهندسية، إلى جانب تطوير أعمال البداد إكس بي والتوسع في أفريقيا وشمال أفريقيا بعد النجاحات التي حققتها المجموعة في أذربيجان وتركيا ودول المغرب العربي.

كما تتوسع المجموعة في تأجير أنظمة التكييف المركزي لخدمة القاعات والمنشآت والمشاريع التابعة للبداد الهندسية والبداد إكس بي، بما يعزز نموذج الحلول المتكاملة الذي يجمع بين التصنيع والهندسة والتجهيز والتكييف والتأجير والتشغيل.

وفي قطاع المناسك، تدخل البداد للمناسك مرحلة جديدة في تطوير القاعات والمنشآت المتنقلة المخصصة لخدمة سوق الحج، بالتوازي مع خطة لضخ كميات كبيرة من وحدات التكييف Package Units لتلبية الطلب على حلول التبريد للمشاريع والمرافق الموسمية.

وأكد زايد البداد أن المرحلة المقبلة ستقوم على ثلاثة محاور رئيسية: رفع الطاقة الإنتاجية، تطوير الإدارة والتنفيذ، والتوسع الجغرافي والقطاعي، بهدف تحويل البداد القابضة إلى منظومة صناعية وهندسية وتشغيلية أكثر تكاملاً وقدرة على تنفيذ المشاريع الكبرى في أسواق متعددة.

وقال: «نحن نعيد بناء منظومة البداد للمرحلة المقبلة. التوسع بالنسبة لنا لا يعني زيادة المبيعات فقط، بل زيادة قدرتنا على التصنيع والتنفيذ والتأجير والتشغيل، مع المحافظة على الجودة وسرعة التسليم. ما نقوم به اليوم هو تجهيز المجموعة لمرحلة أكبر من النمو الإقليمي والعالمي».