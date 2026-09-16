أحمد بن سعيد يتصدر «فوربس» لأقوى قادة السياحة والسفر

تصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة 2026 للعام الخامس على التوالي، وفقاً لفوربس الشرق الأوسط. وفي نسخة هذا العام، تضم القائمة 100 قائد يتولون إدارة أكبر شركات الطيران والمطارات والمجموعات الفندقية والوجهات وخدمات السفر في الشرق الأوسط، عبر القطاعين العام والخاص. وتتصدر الإمارات القائمة بـ56 مشاركة، تليها السعودية بـ18 مشاركة، ثم مصر بـ8 مشاركات.

وتصدر قطاع الفنادق والمنتجعات فئات القائمة بـ50 مشاركة، ما يعادل نصف الأسماء المدرجة، يليه القطاع العام بـ14 مشاركة، ثم قطاع الطيران بـ11، والمطارات بـ7. ويحتفظ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بالمركز الأول في القائمة، يليه حمد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، ثم عقيل الشيباني، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة.

وفي عام 2026، واجه القطاع تحديات في ظل توترات جيوسياسية تسببت في اضطرابات بالمجال الجوي وحركة السفر. ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة تراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والسفر في المنطقة بنسبة 14.5% إلى 330 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، شهد قطاع الطيران في المنطقة اضطرابات حادة هذا العام، إذ تراجع الطلب لدى شركات الطيران في الشرق الأوسط على أساس سنوي بنسبة 60.8% في مارس الماضي و46.6% في إبريل الماضي، بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). لكن هذا التراجع تقلص إلى 9.5% بحلول يوليو، ما يشير إلى تعافٍ تدريجي في مراكز الطيران الرئيسية بالمنطقة.

وفي أغسطس 2026، سجلت دبي أفضل أداء شهري لها منذ فبراير، إذ استقبلت 869 ألف زائر دولي، فيما بلغ عدد زوار الإمارة 6.97 مليون خلال أول 8 أشهر من العام. وخلال الفترة نفسها، استقبلت قطر 2.34 مليون زائر. وخلال أول 7 أشهر من عام 2026، استقبلت عُمان 2.15 مليون زائر وافد، دون تغير يُذكر على أساس سنوي.

ومع ذلك، يتزامن هذا التباطؤ مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية السياحية والطيران والضيافة وتطوير الوجهات. ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن تكون المنطقة أسرع أسواق السياحة والسفر نمواً في العالم حتى عام 2036، بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.3%، ما يرفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع إلى 605 مليارات دولار.

ومن أبرز تطورات القطاع مواصلة ميرال تطوير أول منتزه ترفيهي ومنتجع لديزني في المنطقة بجزيرة ياس في الإمارات، إلى جانب الكشف هذا العام عن مرافق جذب جديدة في عالم وارنر براذرز، مستوحاة من علامتي «دي سي» و«هاري بوتر».