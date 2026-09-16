الأنصاري للخدمات المالية تواصل تعزيز دفاعاتها السيبرانية

تواصل الأنصاري للخدمات المالية تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، بالتزامن مع توسّع خدماتها المالية الرقمية وتزايد أعداد العملاء الذين ينجزون معاملاتهم عبر القنوات المدعومة بالتكنولوجيا.

وتشمل استثمارات المجموعة التحقق من الهوية، والكشف الفوري عن التهديدات، ورصد الاحتيال ومراقبة المعاملات، وتعزيز الضوابط الأمنية على مستوى المجموعة. وتشكّل هذه الاستثمارات مجتمعةً ركيزة أساسية في استراتيجيتها الرقمية، بما يدعم التوسّع الآمن لمنصاتها، ويحمي معلومات العملاء، ويعزّز مرونتها التشغيلية.

ومع الانتقال المتزايد للأنشطة المالية إلى القنوات الرقمية، أصبح الأمن السيبراني جزءاً حيوياً من البنية التحتية لمزوّدي الخدمات المالية. وتتبنّى المجموعة نموذجاً أمنياً متعدد المستويات يرتكز على الوقاية والكشف المبكر والاستجابة السريعة، بما يمكّنها من تطوير دفاعاتها لمواكبة تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية وأساليب التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية.

ويشمل الإطار الأمني للمجموعة آليات متينة للتحقق من الهوية والمصادقة وضبط صلاحيات الوصول، بما يحمي حسابات العملاء والمعلومات الحساسة، والمراقبة المستمرة للمعاملات والشبكات والبنية التحتية التقنية، لرصد التهديدات المحتملة والاستجابة لها، وتدابير لحماية البيانات تنظّم الوصول إلى معلومات العملاء والتعامل معها وتأمينها، وتقييمات مستقلة ودورية لاختبار فعالية الضوابط ومعالجة الثغرات المحتملة.

وتتماشى استثمارات المجموعة المتواصلة في الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال والمرونة التشغيلية مع توجّهات الإطار التنظيمي المتطوّر في الإمارات. ويعزّز نظام إدارة المخاطر التشغيلية الجديد الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المتطلبات المفروضة على المؤسسات المالية المرخّصة، في مجالات تشمل الأمن السيبراني ومخاطر الاحتيال واستمرارية الأعمال وإدارة الحوادث والمرونة التشغيلية.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: تعد القدرة على حماية معلومات العملاء ركيزة أساسية للحفاظ على الثقة ودعم النمو المستمر لأعمالنا الرقمية. ومع توسيع نطاق الوصول إلى خدمات مالية أسرع وأكثر سهولة، نواصل الاستثمار في تعزيز الأمن والمرونة التشغيلية بما يدعم توسّعنا على أسس آمنة ومسؤولة. ويشكّل هذا التوجّه أولوية استراتيجية طويلة الأمد للمجموعة، وركيزة أساسية في بناء منصة موثوقة للخدمات المالية.

من جانبه، قال برونو لوبيس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة الأنصاري للخدمات المالية: يتطلّب الأمن السيبراني استثماراً متواصلاً، لمواكبة التطوّر المستمر للمخاطر. ويرتكز نهجنا على منظومة متكاملة تشمل التحقق من الهوية وضبط صلاحيات الوصول، والتدابير الوقائية، والمراقبة المستمرة، وقدرات الاستجابة السريعة عبر البيئة التقنية للمجموعة. كما نُخضع هذه الضوابط لتقييمات مستقلة ودورية للتحقق من فعاليتها، وندعمها بتوعية العملاء والموظفين، انطلاقاً من إدراكنا بأن تكامل التكنولوجيا والوعي يشكّل أساس الحماية الفعّالة.