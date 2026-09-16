«أوبن إيه آي» توسع نطاق خدمة إعلانات «ChatGPT» لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» عن توسيع نطاق خدمات الإعلانات عبر ChatGPT Ads في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر ومصر والكويت والمغرب، تركيا، والأردن والبحرين، مما يتيح للشركات ووكالات الإعلام طريقة جديدة للوصول إلى المستخدمين أثناء استكشافهم لأفكار جديدة، أو مقارنتهم بين الخيارات المتاحة، أو اتخاذهم للقرارات.

ويتيح ChatGPT بيئة إعلانية أكثر تفاعلية مبنية على اختيارات المستخدمين وطريقتهم في التعبير، حيث يستخدم الناس ChatGPT للوصول إلى إجابة سؤال ما أو تحقيق هدف أو مهمة محددة يرغبون في إنجازها، وليس لمجرد التصفح. وعالميًا، تٌظهر 20% من المحادثات بالفعل نية تجارية واضحة، بينما تجري نسبة أكبر بكثير منها بالتزامن مع عملية شراء أو اتخاذ قرار تجاري.

وسيُتيح هذا التوسع وصول وكالات الإعلام الرائدة وشبكات العلامات التجارية والمعلنين الإقليميين في هذه الأسواق، لخدمة إعلانات ChatGPT. وبالتزامن مع هذا التوسع، أطلقت «أوبن إيه آي» منصتها الإعلانية ذاتية الخدمة، مما يوفر للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمعلنين من المؤسسات في الفئات المعتمدة، مسارًا مباشرًا لإدارة حملات إعلانية تتوافق مع سياسات شركة «أوبن إيه آي» الإعلانية، جنبًا إلى جنب مع إمكانية قيام المعلنين بعمليات الشراء عبر وكالاتهم الإعلانية وشركائهم التقنيين.

وبهذه المناسبة، قال ديف دوجان، نائب رئيس الحلول الإعلانية العالمية في «أوبن إيه آي»: تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجتمعًا إعلانيًا ديناميكيًا وطموحًا، بدءًا من الشركات المحلية سريعة النمو وصولًا إلى العلامات التجارية والوكالات العالمية الرائدة. نحن متحمسون لمنحهم طريقة جديدة للتواصل مع الجمهور أثناء استكشافهم للأفكار واتخاذهم للقرارات، من خلال تجربة إعلانية مصممة لتكون ملائمة ومفيدة وجديرة بالثقة«.

يأتي هذا التوسع بالتزامن مع تعيين شركة»أوبن إيه آي«لمارك بامبري رئيسًا لقسم الإعلانات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA). وسيتولى مارك - الذي يتخذ من دبلن مقراً له ويتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال الإعلانات الرقمية- قيادة أعمال الشركة الإعلانية في هذه المنطقة (بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، حيث سيعمل مع المعلنين ووكالات الإعلام وشركاء التكنولوجيا بالتزامن مع توسع نطاق إعلانات ChatGPT ومنصة الخدمة الذاتية في جميع أنحاء المنطقة.

ويعكس هذا التعيين أيضًا طموح»أوبن إيه آي«لبناء فريق يجمع بين الرؤية العالمية والفهم العميق لعملاء المنطقة وأسواقها. وتوفر خدمة إعلانات ChatGPT للمعلنين والوكالات وسيلة للوصول إلى جماهير متفاعلة واختبار الحملات الإعلانية، وقياس النتائج التجارية. وخلال الأسابيع الستة الماضية، انخفض متوسط تكلفة الشراء بنحو 60%، بينما انخفض متوسط تكلفة الألف ظهور بنحو 20%.

وتظل الثقة عنصرًا أساسيًا في هذه التجربة؛ حيث يتم تمييز الإعلانات بوضوح وفصلها عن الإجابات الخاصة بنموذج ChatGPT، ولا تؤثر الإعلانات على استجابات النموذج، ولا يتلقى المعلنون المحادثات الخاصة للمستخدمين، ويبقى المستخدمون متحكمين بالكامل في تجربتهم. ويسهم دعم ChatGPT من خلال الإعلانات، شركة»أوبن إيه آي" في الحفاظ على وصول واسع ومجاني لأدوات الذكاء الاصطناعي، مع منح الشركات وسيلة ملائمة وفعالة للتواصل مع العملاء المحتملين.