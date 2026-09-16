«ريثينك» المتخصصة في صناديق التحوط تفتتح مقراً بدبي

كشفت مجموعة «ريثينك»، المؤسسة الاستشارية المتخصصة في كفاءة ومواهب صناديق التحوط والتي أسستها دينيس شل، عن توسيع نطاق عملياتها الاستراتيجية ليشمل مدينتي دبي وأثينا. ويقود هذه المرحلة التوسعية كل من الدكتورة سارة سافاج انطلاقاً من مقرها في دبي، وقسطنطين «سي تي» ثيودوسيو من العاصمة اليونانية أثينا، وتتزامن هذه التحركات مع انضمام لاري ماكجونيجال إلى الفريق ليباشر مهامه من مدينة غرينتش بولاية كونيتيكت الأمريكية.

وتمتلك سافاج سجلاً مهنياً حافلاً في المواقع القيادية المعنية بالمواهب لدى مؤسسات بارزة مثل «جولدمان ساكس» و«إيه كيو آر كابيتال مانجمنت»، إلى جانب تقديمها استشارات لعملاء صناديق التحوط والأسهم الخاصة عبر شركتها «إيثوسيت» التي تتخذ من دبي مقرًا لها.

وأعربت سافاج عن تطلعها إلى مساعدة عملاء المجموعة على الاستفادة القصوى من بياناتهم الذاتية المتعلقة بالقناعة والحدس خلال اللحظات الحاسمة، لا سيما في خضم الطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي حاليًا.

من جانبه، يتمتع ثيودوسيو بخبرة تتجاوز عشرين عامًا في الأسواق المالية العالمية، متضمنةً توليه عدة مناصب في بنكي «دويتشه بنك» و«جيه بي مورغان»، كما يجيد التحدث بأربع لغات من بينها الفرنسية والإيطالية.

وأوضح قسطنطين أن دافعه للانضمام يكمن في مساعدة الآخرين على جني ثمار «طريقة شل» تمامًا كما حدث معه، عبر فصل حدس السوق عن المشاعر الشخصية بغية اتخاذ قرارات تتسم بالوضوح التام.

وعلى الصعيد ذاته، يُعد ماكجونيجال من المخضرمين في القطاع المالي، ممتلكًا أكثر من عقدين من الخبرة في مجالات التداول وصناعة السوق وتوفير السيولة وإدارة المخاطر مع تركيز خاص على أسواق الصرف الأجنبي، علمًا بأنه من العملاء السابقين للمجموعة.