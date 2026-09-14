سوق السفر العربي يستقطب مشاركات واسعة

استقطبت فعاليات سوق السفر العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي مشاركات عربية وعالمية واسعة لاستعراض أحدث المشاريع والتوجهات السياحية، وفي هذا الإطار، يشارك فندق «روتانا جبل عمر – مكة المكرمة» في فعاليات سوق السفر العربي بدبي 2026، مستعرضاً تجربته الفندقية التي تجمع بين الموقع الاستثنائي بالقرب من المسجد الحرام، ومستويات الضيافة الفاخرة والخدمات المصممة لتلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي مشاركة الفندق في سوق السفر العربي بدبي في إطار جهوده لتعزيز حضوره أمام الأسواق الدولية وشركاء قطاع السفر، والتعريف بالتجربة التي يقدمها لضيوف مكة، في ظل المكانة المتنامية للقطاع السياحي والفندقي في المملكة العربية السعودية.

وقال أيمن زكي، المدير العام لفندق «روتانا جبل عمر – مكة المكرمة»، إن المشاركة في سوق السفر العربي تمثل فرصة مهمة للتعريف بمقومات الفندق وتعزيز التواصل مع شركاء قطاع السفر والسياحة والضيافة في المنطقة والعالم، مؤكداً أن الفندق يحرص على تقديم تجربة متكاملة تراعي الخصوصية الروحية لمكة المكرمة، إلى جانب أعلى معايير الراحة والخدمة.

وأضاف زكي أن «روتانا جبل عمر» يتمتع بموقع مميز في منطقة جبل عمر، على بعد خطوات من المسجد الحرام، وهو ما يجعله خياراً مناسباً للحجاج والمعتمرين، فضلاً عن المسافرين بغرض العمل أو السياحة. ويضم الفندق 655 غرفة وجناحاً موزعة على ثلاثة أبراج متصلة، صممت لتوفير مستويات عالية من الراحة والسكينة، مع نوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف تمنح الضيوف إطلالات رحبة على أفق مكة المكرمة، ومشاهد جزئية للحرم في عدد من الغرف.

وأوضح أن قرب الفندق من المسجد الحرام يشكل عنصراً رئيسياً في تجربة الإقامة، حيث يوفر وصولاً مباشراً إلى الحرم عبر سلالم كهربائية مخصصة، إلى جانب مصليين منفصلين للرجال والنساء متصلين مباشرة بالحرم الشريف، فضلاً عن خدمات الإرشاد والدعم التي تراعي مواقيت الصلاة وجداول الحجاج والمعتمرين، بما يساعد الضيوف على التفرغ لأداء مناسكهم في أجواء أكثر راحة وطمأنينة.

وأشار زكي إلى أن الفندق لا يقتصر على توفير الإقامة، بل يقدم منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق، تشمل خمس وجهات للمأكولات والمشروبات هي مطاعم الريان وسلسبيل وتسنيم، إضافة إلى الرواق لاونج كافيه وروز كافيه، إلى جانب خدمة تناول الطعام في الغرف على مدار 24 ساعة.

وأكد أن الموقع الفريد للفندق بالقرب من المسجد الحرام، إلى جانب تنوع خيارات الإقامة والطعام والمرافق والخدمات، يمنحه قدرة على تلبية احتياجات شرائح متنوعة من الزوار، سواء ممن يأتون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج والعمرة أو لأغراض العمل والسياحة.

وأشار زكي إلى أن خبرته التي تمتد لأكثر من 27 عاماً في قطاع الضيافة الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي شملت العمل مع عدد من العلامات الفندقية العالمية، توفر له رؤية متكاملة لإدارة تجربة الضيوف وتطوير الأداء التشغيلي، لافتاً إلى أن توليه إدارة «روتانا جبل عمر» منذ ديسمبر 2025 يمثل محطة مهمة في مسيرته المهنية، خصوصاً مع معرفته السابقة بسوق الضيافة في مكة المكرمة.

ويعد «روتانا جبل عمر – مكة المكرمة» أحد الفنادق البارزة التابعة لمجموعة روتانا في المملكة، وتدير المجموعة أكثر من 120 منشأة فندقية قائمة وأخرى قيد التطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عبر ست علامات تجارية فندقية.