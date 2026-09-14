الخوف من الذكاء الاصطناعي يربك الأسواق العالمية

ناسداك 0.17 % (تراجع)

داو جونز 0.25 % (تراجع)

ستاندرد ‌آند بورز 0.27 % (تراجع)

فايننشال تايمز 0.44 % (ارتفاع)

ستوكس 0.49 % (تراجع)

داكس 0.50 % (تراجع)

كاك 0.76 % (تراجع)

نيكاي 0.81 % (تراجع)

​تراجعت المؤشرات الثلاثة في «وول ستريت» تأثراً بموجة بيع في أسهم ⁠رئيسية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما حذر كبار التنفيذيين الأمريكيين من ‌مخاطر تتعلق بالسلامة ودعوا إلى إبطاء وتيرة ‌تطوير تقنيات الذكاء ‌الاصطناعي. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.17 %، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.25 %، ونزل ستاندرد ‌آند بورز بنسبة 0.27 %.

كذلك تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية للأسباب ذاتها، فيما عدا مؤشر فايننشال تايمز الذي ارتفع بنسبة 0.44 %، فيما انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.49 %، وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.50 %، ونزل مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.76 %.

وكانت ‌أسهم التكنولوجيا من بين أكبر الخاسرين، إذ هبطت 2.1 % مع تراجع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً. ودعا داريو ‌أمودي الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» السبت ‌الشركات إلى إبطاء وتيرة التطوير في قدرات نماذج الذكاء ‌الاصطناعي بسبب مخاوف من إساءة ‌استخدامها، وهو رأي أيده إيلون ماسك رئيس شركة إكس إيه.آي وسام ألتمان ​الرئيس التنفيذي لأوبن ‌إيه.آي.

وكانت شركة ​صناعة الرقائق الفرنسية «سويتيك» أكبر ⁠الخاسرين على مؤشر ستوكس 600، بعد هبوط سهمها 12.5 %. لكن أسهم البرمجيات ارتفعت إذ صعدت أسهم «أوكتاف إنتليجنس» و«كابجيميني» ​و«سيج» وريلكس«⁠بنسب تراوحت ⁠بين 5 و7.5 %.

وقال كريس بوتشامب، كبير محللي الأسواق لدى «آي جي»: كانت هذه الأسهم ضحية مخاوف من أن يقضي ⁠الذكاء الاصطناعي على أعمالها. وأضاف: كانت تلك المخاوف مبالغاً فيها، لكن إذا قررت شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة إبطاء وتيرة أعمالها، فإن آفاق إيرادات «سيج» و«ريلكس» ونظيراتها العالمية في قطاع البرمجيات ستصبح أكثر إشراقاً بكثير.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر«نيكاي» الياباني كذلك متأثراً ​بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا، حيث انخفض بنسبة 0.81 %. في المقابل، ارتفع مؤشر»توبكس" الأوسع نطاقاً 0.74 %.