تقييم «تابي» يقفز إلى 6.5 مليارات دولار

جمعت شركة «تابي» 233 مليون دولار في جولة تمويل رفعت تقييمها إلى 6.5 مليارات دولار، في قفزة بنحو 44% مقارنة بما كانت عليه في أكتوبر 2025، وهي تتجه الآن إلى توسيع نشاطها خارج خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، إلى جانب التوسع في الحسابات والبطاقات والتحويلات المالية. قادت شركة «بلو بول كابيتال» جولة التمويل، بمشاركة «إتش إس جي» و«ويلينغتون مانجمنت» و«أربور فينتشرز»، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وتعد «تابي» من أوائل شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط التي وصلت إلى مرتبة «اليونيكورن»، وهي تنتمي إلى فئة آخذة في النمو من شركات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» التي تتيح للعملاء سداد مشترياتهم على أقساط.

ونفذت الشركة عدة جولات تمويلية خلال السنوات الماضية كان آخرها في فبراير 2025، وجمعت حينها 160 مليون دولار ما رفع قيمتها بأكثر من المثلين إلى 3.3 مليار. كما أعلنت الشركة في أكتوبر 2025 حصولها على تقييم قدره 4.5 مليار دولار بعد أن سمحت للمستثمرين الأوائل ببيع حصصهم في صفقة بيع ثانوية.

وتعتزم «تابي» استخدام رأس المال الجديد لتسريع توسعها من نشاط الدفع الآجل إلى خدمات الائتمان وإدارة الأموال في الإمارات والسعودية. وتحقق الشركة أرباحاً منذ 2023، فيما تجاوز حجم المعاملات التي تعالجها سنوياً 18 مليار دولار، عبر 25 مليون مستخدم مسجل و70 ألف شريك تجاري.

وقال حسام عرب، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ«تابي»، إن الشركة بدأت كخيار دفع إلكتروني يُعين الأفراد على تقسيم مشترياتهم على عدة دفعات، مضيفاً أن الجولة الجديدة ستمكنها من مواصلة التوسع دون تغيير طريقتنا في التفكير تجاه النمو أو الانضباط المالي.