«تيتر» ترسخ تجربتها في ريادة الأعمال وتضم مواهب إماراتية واعدة

أعلنت كلية «تيتر» Tetr للأعمال، المتخصصة في تعليم إدارة الأعمال من خلال تأسيس مشاريع حقيقية، استقبال الدفعة الثالثة من طلبة برامج البكالوريوس، التي تضم 300 طالب وطالبة من 60 دولة، في رحلة تعليمية تمتد على مدار 8 فصول دراسية، وتشمل 7 دول ومناطق حول العالم، تبدأ من الهند، قبل أن تنتقل إلى دبي والصين وغانا والولايات المتحدة والأرجنتين وأوروبا.

وخلال السنوات الأربع المقبلة، يخوض الطلبة تجربة تعليمية عملية تتيح لهم تأسيس مشروع تجاري جديد من الصفر في كل سوق، والتعرف إلى طبيعة القطاعات والعملاء والفرص والتحديات التي تميز كل بيئة اقتصادية، بما يعزز قدرتهم على التفكير عالمياً والتكيف مع الأسواق المختلفة.

وتضم الدفعة الجديدة، التي تحمل اسم دفعة 2030، نخبة من الطلبة ذوي الخلفيات الأكاديمية المتنوعة، بمتوسط درجات في اختبار SAT يبلغ نحو 1440 درجة، فيما يتحدث أفرادها مجتمعين أكثر من 18 لغة، وينتمون إلى تخصصات تشمل ريادة الأعمال والتمويل والإدارة والتصميم والهندسة والقانون وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة.

وتتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ التوزيع الجغرافي للدفعة بنسبة 45.2%، تليها الأمريكتان بنسبة 27.4%، وأوروبا 13.4%، والشرق الأوسط 5.8%، وأفريقيا 4.1%، إلى جانب طلبة من شرق وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والكاريبي وأوقيانوسيا.

وتضم الدفعة مواهب تمتلك سجلاً في ريادة الأعمال والابتكار والتأثير الاجتماعي، من بينها باتريك ماكغلين، مؤسس ورئيس شركة Plenova Tech، التي تطور حلول أتمتة بالذكاء الاصطناعي وتخدم 11 عميلاً نشطاً، وفرانكو أرتورو كانسيكو رودريغيز من المكسيك، الحاصل على براءة اختراع لتقنية النوم Neutónica، والتي عرضها في Shark Tank México وCES Las Vegas.

كما تشمل الدفعة لودفيغ فليش من ألمانيا، الذي قاد مبادرة لجمع التبرعات أسهمت في تمويل ساقين اصطناعيتين، وساتشي ساتو من اليابان، التي شاركت في تأسيس مشروع لإعادة التدوير الإبداعي نجح في تحويل أكثر من 600 كيلوغرام من الكيمونو الياباني المستعمل إلى منتجات جديدة.

وتحظى المواهب الإماراتية بحضور لافت ضمن الدفعة الثالثة، حيث تضم مجموعة من الطلبة الذين يمتلكون تجارب في ريادة الأعمال والقيادة والابتكار. ومن بينهم أنجل تيجاس سانغافي، الذي جمع 170 ألف درهم من خلال مبادرة Project Teranga، ونظم فعالية TEDxGNMS بحضور أكثر من 150 شخصاً و10 متحدثين، إلى جانب ريانش ن. دوغاد، المتخصص في التكنولوجيا المساعدة، والذي قاد مسابقة لريادة الأعمال بين المدارس شارك فيها أكثر من 500 طالب، وتمكن من تأمين رعايات بقيمة 8 آلاف دولار.

وتضم الدفعة أيضاً شبّير جيثاجيوالا، المدير المشارك لمنصة إعلامية متخصصة في أسلوب الحياة يتابعها أكثر من 65 ألف شخص، وسومانت ماهيش كومار، الحاصل على عدد من الجوائز الأكاديمية واللامنهجية، بينها الجائزة البرونزية من برنامج دوق إدنبرة.

وقال براثام ميتال، مؤسس كلية Tetr للأعمال، إن الكلية تأسست بهدف إعادة التفكير في مفهوم التعليم الجامعي في مجال الأعمال، ومنح الطلبة فرصة البناء والتأسيس بدلاً من الاكتفاء بالدراسة النظرية، مشيراً إلى أن أكثر من 600 طالب انضموا إلى التجربة عبر ثلاث دفعات.

وأضاف أن طلبة Tetr يدخلون الكلية بأسس أكاديمية قوية، إلى جانب مشاريع أسسوها ومسابقات فازوا بها وقضايا يسعون إلى إيجاد حلول لها، معتبراً أن جمع هذه الطموحات من مختلف أنحاء العالم يمثل جوهر مجتمع الكلية.

ويعزز نتائج هذا النموذج التعليمي تأسيس طلبة الكلية عدداً من الشركات الناشئة، بينها Fluma وBluSpru وServeClub وMeridian وJhatak وNothing But، والتي حققت مجتمعة إيرادات تجاوزت مليون دولار، وجمعت أكثر من 500 ألف دولار من التمويل، بدعم من مستثمرين عالميين في رأس المال الجريء ومؤسسي شركات.

وقال تارون غانغوار، الشريك المؤسس لكلية Tetr للأعمال، إن ما يميز التجربة هو أن الطلبة لا يدرسون كيفية عمل الشركات فقط، بل يعيشون تجربة تأسيسها وبنائها، من خلال الانتقال بين أسواق متعددة واختبار الأفكار أمام العملاء الحقيقيين واتخاذ القرارات استناداً إلى نتائج ملموسة.

ويحظى الطلبة كذلك بإرشاد من أكاديميين وقادة أعمال عالميين، بينهم الدكتور إدوارد روجرز، الرئيس السابق للمعرفة في وكالة ناسا، والدكتور زال فيروز من جامعة هارفارد، وستيفان دو لا فافري، الرئيس التنفيذي للمجموعة في Estée Lauder، ونيتين غور، العضو السابق في المجلس الاستشاري لجامعة ستانفورد، ومانوج كوهلي، الرئيس السابق لعمليات SoftBank في إحدى الدول.

ومن خلال هذا النموذج، تواصل كلية Tetr ترسيخ تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والممارسة العملية والانفتاح على الأسواق العالمية، بهدف إعداد جيل من رواد الأعمال والقادة القادرين على بناء مشاريع وابتكار حلول في اقتصاد عالمي سريع التغير.