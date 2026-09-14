طفرة غير مسبوقة في قطاع السياحة والفعاليات برأس الخيمة

تشهد إمارة رأس الخيمة طفرة غير مسبوقة في القطاع الفندقي والعقاري مدعومة بارتفاع قياسي في أعداد الزوار واستقطاب أبرز العلامات الفندقية العالمية مطلع عام 2026، وفي هذا الإطار يشارك فندق «روتانا رأس الخيمة – ذي مانغروفز» في فعاليات سوق السفر العربي 2026 في دبي، مستعرضاً مقوماته كوجهة متكاملة للمؤتمرات والأعراس والفعاليات، تجمع بين الضيافة الفاخرة والموقع الطبيعي المميز وسط أشجار المانغروف، بما يعزز حضوره في سوق السياحة والفعاليات المتنامي في إمارة رأس الخيمة.

وقال شادي نقولا، المدير العام لفندق «روتانا رأس الخيمة – ذي مانغروفز»، إن المشاركة في سوق السفر العربي تمثل منصة مهمة للتواصل مع شركاء قطاع السفر والسياحة والفعاليات من مختلف الأسواق، والتعريف بالمقومات التي يقدمها الفندق، مشيراً إلى أن موقعه وسط أشجار المانغروف يشكل عنصراً رئيسياً في تجربة الضيوف وميزة تنافسية لاستضافة المؤتمرات والأعراس والمناسبات الخاصة.

وأضاف نقولا: «تتمتع رأس الخيمة بطبيعة استثنائية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات تميزاً في المنطقة، وجاء اختيار موقع الفندق وسط أشجار المانغروف ليعكس رؤيتنا في تقديم تجربة ضيافة ترتبط بجمال المكان وتفاصيله الفريدة. ونتطلع إلى أن يصبح الفندق وجهة رائدة تستضيف أبرز الفعاليات المؤسسية والاجتماعية والثقافية في الإمارة، حيث تمتزج الطبيعة الخلابة بضيافة عالمية المستوى».

وأوضح أن الفندق يضم 258 غرفة وجناحاً، تتميز بإطلالات على أشجار المانغروف وشرفات خاصة، فيما توفر مرافقه منظومة متكاملة للإقامة والفعاليات والترفيه.

وأشار إلى أن قطاع المؤتمرات والفعاليات يمثل أحد أبرز مجالات التركيز في الفندق، الذي يضم واحدة من أكبر قاعات الاحتفالات الخالية من الأعمدة في رأس الخيمة، إلى جانب عشر قاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات، تتميز ست منها بالإضاءة الطبيعية والإطلالات المباشرة على المانغروف.

وتوفر قاعة «دونز» الكبرى مساحة مرنة لاستضافة المؤتمرات والأعراس والمناسبات الكبرى، مدعومة بتجهيزات تقنية حديثة ومدخل خاص وارتباط مباشر بالجناح العرائسي، بينما توفر المساحات الخارجية المطلة على الواجهة المائية، وفي مقدمتها «حديقة صن سيت»، خيارات لإقامة الفعاليات في الهواء الطلق وسط الطبيعة.

وقال نقولا إن الفندق يقدم أيضاً تجربة متكاملة للأعراس، من خلال الجمع بين القاعة الكبرى والمساحات الخارجية والجناح العرائسي، إلى جانب فريق متخصص في تخطيط وتنظيم الفعاليات، يعمل على تصميم كل مناسبة وفق احتياجات وتطلعات أصحابها.

وأضاف أن مرافق الفندق تشمل مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، فضلاً عن مرافق اللياقة والاستجمام والمسابح والأنشطة الرياضية والمائية، إلى جانب مساحات مخصصة للأطفال، بما يوفر تجربة متكاملة للضيوف والعائلات.

وأكد أن هذا المزيج من مرافق الفعاليات والإقامة والترفيه، إلى جانب الموقع الطبيعي المميز، يؤهل «روتانا رأس الخيمة – ذي مانغروفز» لاستقطاب الفعاليات من داخل دولة الإمارات وخارجها، ودعم طموحات رأس الخيمة في ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية للأعراس والمؤتمرات والسياحة المؤسسية.

ويقود شادي نقولا الفندق خلال مرحلة ما قبل الافتتاح والإطلاق، مستفيداً من خبرة تمتد لأكثر من 26 عاماً في إدارة الفنادق والمنتجعات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، وسجل مهني ضمن مجموعة روتانا في مجالات القيادة التشغيلية والتجارية وإدارة الفعاليات وتطوير فرق العمل.

ويأتي الفندق كإضافة إلى منظومة الضيافة في رأس الخيمة، مستفيداً من النمو الذي تشهده الإمارة في السياحة والفعاليات، ومن موقعه الذي يجمع بين الطبيعة والخدمات الفندقية ومرافق المؤتمرات والاحتفالات في وجهة واحدة.