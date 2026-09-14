أوكتا العقارية تعزز حضورها في دبي.. والمبيعات تتجاوز 20 مليار درهم

عززت «أوكتا العقارية» حضورها في سوق دبي العقاري، بعدما تجاوز إجمالي مبيعاتها 9500 وحدة بقيمة تفوق 20 مليار درهم، بالتزامن مع حصولها على تكريم، تقديراً لأدائها في المبيعات ومساهمتها في دعم نمو القطاع العقاري في الإمارة.

وجاء التكريم خلال الدورة الثانية والعشرين من معرض العقارات الدولي 2026، حيث حصلت الشركة على لقب «المكتب العقاري الأكثر مبيعاً في مناطق التملك الحر»، في حين جرى تكريم مؤسسها ورئيسها التنفيذي، فواز سوس، بعد تحقيقه أعلى عدد من المبيعات العقارية ضمن فئة «الوسيط غير المواطن».

ويأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه سوق دبي العقاري تسجيل مستويات قوية من النشاط. ووفق بيانات رسمية، أنجز القطاع العقاري في الإمارة 104 مشاريع خلال النصف الأول من 2026، بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم، بنمو 52% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، في حين ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بأكثر من 36% إلى 24537 وحدة.

وترى «أوكتا العقارية» أن المرحلة الحالية من السوق تتسم بارتفاع مستويات المنافسة وتزايد المعروض، ما يجعل قرارات المشترين أكثر انتقائية، ويعزز أهمية قدرة الشركات على قراءة توجهات الطلب وتحديد المواقع المناسبة للمنتجات العقارية، إلى جانب الانضباط في التسعير وجودة التنفيذ والتكامل بين مراحل التطوير والتصميم والتسويق والمبيعات.

وقال فواز سوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أوكتا العقارية»، إن التكريم يعكس ما حققه فريق الشركة، لكنه يمثل في الوقت نفسه بداية لمرحلة جديدة من النمو، مؤكداً أن استراتيجية الشركة لا تقوم على نتائج ربع واحد أو على حجم المعاملات فقط، وإنما على فهم دورات السوق والاستجابة المبكرة لتحولاتها ووضع المنتجات في مواقعها المناسبة.

وأضاف أن السوق العقاري يتجه إلى مزيد من المنافسة والانتقائية، ما يرفع أهمية الخبرة وجودة التنفيذ، مشيراً إلى استمرار قوة المقومات الأساسية التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والربط والسياحة وجودة الحياة والاقتصاد الأوسع.

وتعمل «أوكتا العقارية» ضمن منظومة متكاملة تضم «أوكتا للتطوير»، و«هاوس أوف أوكتا ديزاين»، و«هاوس أوف أوكتا ماركتينغ»، و«أوكتا للاستثمارات». وتدعم المنظومة محفظة مشاريع تضم نحو 4600 وحدة، في حين يتجاوز عدد شركات الوساطة العقارية التي تتعاون معها الشركة 1600 شركة، ويضم فريقها أكثر من 100 متخصص.

وشاركت «أوكتا العقارية» في تسويق عدد من المشاريع العقارية في دبي، من بينها «روف هوم»، و«ماريوت ريزيدنسز بزنس باي»، و«سكاي هيلز»، و«إيلي صعب إديشن جاسمين لين»، و«مونستون إنتيريورز باي ميسوني»، و«أوكتا آيل إنتيريورز باي ميسوني»، و«تريو آيل إنتيريورز باي ميسوني»، و«فلورا آيل».