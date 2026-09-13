برلين تؤكد التزامها تجاه المسافرين وشركاء قطاع السياحة في السوق الخليجي

أكدت العاصمة الألمانية برلين مجدداً التزامها طويل الأمد تجاه المسافرين وشركاء قطاع السياحة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال مشاركة هيئة السياحة في برلين في معرض سوق السفر العربي بدبي، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى مدى سنوات طويلة، حافظت الهيئة على حضور نشط في منطقة الخليج، وعملت بشكل وثيق مع شركات السياحة والسفر وشركات الطيران ووسائل الإعلام ومختلف الشركاء في المنطقة، بهدف تعزيز مكانة العاصمة الألمانية كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الحضرية في أوروبا.

وتجمع برلين بين تاريخ يمتد لأكثر من 800 عام ونمط حياة عصري وحيوي، إلى جانب متاحف ومؤسسات ثقافية ذات شهرة عالمية، وخيارات متنوعة للتسوق والمطاعم، ومرافق وتجارب مناسبة للعائلات، فضلاً عن قطاع فندقي واسع ومتنوع.

وتعكس مشاركة الهيئة في معرض سوق السفر العربي الأهمية التي توليها العاصمة الألمانية لدول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها سوقاً سياحياً مهماً على المدى الطويل. وقد أظهر المسافرون القادمون من دول الخليج على مدى السنوات اهتماماً خاصاً بما تتميز به برلين من مزيج يجمع بين الثقافة ونمط الحياة العصري والتسوق والتجارب العائلية والخدمات الطبية، إضافة إلى المجموعة الواسعة من الفنادق عالية المستوى والشقق الفندقية التي توفرها المدينة.

وقال رالف أوستندورف، مدير إدارة الأسواق والمسؤول عن علاقات الأسواق والإعلام في الشرق الأوسط لدى الهيئة: تعد منطقة الخليج سوقاً مهمة لبرلين منذ سنوات طويلة، ومشاركتنا في معرض سوق السفر العربي تمثل رسالة واضحة بأننا مستمرون في التزامنا تجاه المنطقة وشركائنا في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن العلاقات طويلة الأمد تكتسب أهمية خاصة في قطاع السياحة، ونريد للمسافرين وشركائنا في الخليج أن يعرفوا أن برلين تقدر أهمية هذه السوق، وأننا سنواصل حضورنا ونشاطنا فيها.