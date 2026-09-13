أنغولا تعلن تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 إصابة مؤكدة بـ"جدري القردة"

أعلنت وزارة الصحة الأنغولية، السبت، تفشي مرض جدري القردة "أم بوكس" في البلاد، بعد تسجيل 442 إصابة مؤكدة وحالتي وفاة منذ اكتشاف أول حالة في نوفمبر 2024.

وأفادت الوزارة بتسجيل 432 إصابة منذ بداية العام الجاري وحتى 5 سبتمبر، مقارنة بأربع حالات في عام 2024 وست حالات في عام 2025، مشيرة إلى أن إقليم كابيندا سجل العدد الأكبر بواقع 314 إصابة، يليه إقليم موشيكو بـ91 إصابة.

وأضافت أن حالتي الوفاة سجلتا في إقليمي كابيندا وأويجي، فيما تخضع 116 حالة نشطة حالياً للعلاج أو المراقبة، إلى جانب عزل 186 شخصاً من المخالطين ومتابعتهم.

وأوضحت أن السلطات راقبت 1131 شخصاً خالطوا مصابين منذ بدء التفشي، فيما وفرت البلاد 50 ألف جرعة من لقاح "أم بوكس" خلال العام الجاري، يجري توزيعها حسب الأولويات في ظل محدودية الإمدادات العالمية.

ويُعد جدري القردة مرضاً فيروسياً معدياً، تشمل أبرز أعراضه الحمى والصداع وآلام العضلات والمفاصل وتضخم العقد اللمفاوية، فضلاً عن الطفح الجلدي والبثور والتقرحات.