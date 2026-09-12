«شيري الإمارات» تعزز حضورها في دبي

عزز «شيري الإمارات»، التابعة لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات، حضورها في دبي عبر افتتاح صالة عرضها السادسة في قلب منطقة ديرة، لتنضم إلى شبكة صالاتها المنتشرة في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة. وتأتي هذه الخطوة لتعزز شبكة مبيعات العلامة على مستوى الدولة، ومواكبة الطلب المتزايد على مجموعتها المتنامية من السيارات.

وشهدت الفعالية مراسم قصّ الشريط بحضور الدكتورة أمينة الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني؛ وخالد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني؛ وتشانغ غويبينغ، رئيس شيري إنترناشيونال؛ والسيد تيم تشانغ، المدير العام لشيري إنترناشيونال الشرق الأوسط؛ والسيد زاهر صباغ، مدير شيري الإمارات، الذين تولّوا معاً مراسم قصّ الشريط.

وأتاحت المناسبة أيضاً لقيادات مجموعة عبد الواحد الرستماني وشيري إنترناشيونال فرصة لتأكيد رؤيتهما المشتركة لمستقبل شيري في الإمارات، وبحث فرص التعاون المستقبلية، واستعراض خطط إطلاق الطرازات المرتقبة، ومواصلة توسيع حضور العلامة في السوق الإماراتية.

ويعكس افتتاح صالة عرض ديرة الزخم المتسارع الذي تشهده أعمال شيري الإمارات، بالتوازي مع توسيع حضورها في السوق وتعزيز قدراتها التشغيلية لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية. وتتيح الصالة الجديدة للعملاء في مختلف أنحاء الإمارات استكشاف أحدث طرازات شيري من السيارات متعددة الاستخدامات (SUV) وسيارات السيدان والسيارات الهجينة إلى جانب الاستفادة من الاستشارات الشخصية وتجارب القيادة. كما يُعزّز موقع صالة العرض في ديرة حضور العلامة في دبي لا سيّما في إحدى أبرز المناطق المعروفة بنشاطها في قطاع السيارات.

ويترافق التوسع الفعلي لشيري الإمارات مع استثمارات موازية في تعزيز القدرات الفنية وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك تطوير الخبرات اللازمة لخدمة محفظتها المتنامية من المركبات الهجينة. فمن خلال أكاديمية عبد الواحد الرستماني للسيارات التي تمّ إطلاقها في أبوظبي، تستفيد فرق شيري الإمارات من برامج تدريب مُتخصّصة تشمل الفنيين ومستشاري الخدمة وفرق المبيعات والعمليات. وخلال عام 2025، قدمت الأكاديمية 3,361 يومًا تدريبيًا للموظفين عبر 359 جلسة تدريبية.

كما عزّزت الشركة مؤخرًا منظومتها الرقمية لإثراء تجربة العملاء، من خلال إطلاق صالة العرض الافتراضية بزاوية مشاهدة 360 درجة، وهي منصّة إلكترونية تتيح للعملاء استكشاف السيارات عبر الإنترنت قبل الانتقال إلى صالات العرض الفعلية للحصول على استشارات شخصية وتجربة القيادة واستكمال عملية الشراء.

وقال زاهر صباغ، مدير شيري الإمارات: «يمثل افتتاح صالة عرض شيري الجديدة في ديرة خطوة استراتيجية ضمن خططنا للتوسع في دولة الإمارات، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها العلامة التجارية بين العملاء والطلب المتنامي على سيارات شيري في السوق المحلية. ومع تنامي الاهتمام بتقنيات المركبات الهجينة، نحرص على إتاحة أحدث طرازاتنا وابتكاراتنا لشريحة أوسع من العملاء، وتوفير تجربة متكاملة تجمع بين سهولة الوصول وجودة الخدمة. كما يسهم توسع شبكة صالات العرض ومراكز الخدمة في تعزيز حضورنا بالقرب من العملاء في مختلف أنحاء الدولة، بما يدعم رؤيتنا طويلة الأمد لتقديم تجربة ملكية استثنائية وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية.»

ويستند نمو شيري الإمارات إلى خبرة شركة عبد الواحد الرستماني للسيارات التي تمتد لأكثر من 70 عامًا في قطاع السيارات بدولة الإمارات، بما توفّره من معرفة عميقة بالسوق وبنية تحتية وقدرات تشغيلية تدعم تطور شيري ونمو أعمالها في البلاد.

وتجسّد هذه الخطوات المتكاملة، بدءاً من توسيع شبكة صالات العرض إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات الرقمية، رؤية شيري الإمارات للارتقاء بتجربة الملكية، وجعلها أكثر تكاملاً وسهولة، مع وضع احتياجات العملاء في صميم كل مرحلة من مراحلها.