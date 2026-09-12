دبي تستضيف تحالف مجالس الأعمال لتعزيز الشراكات الاستثمارية

اختتمت في دبي واحدة من أبرز مبادرات التواصل والتعاون بين قطاعات الأعمال في الإمارات، حيث جمع حدث "الملتقى الكبير لمجالس الأعمال 2026" تحت مظلته أكثر من 20 مجلساً للأعمال من دبي والإمارات الشمالية.

وشهد الحدث مشاركة واسعة من قادة الأعمال، والمستثمرين، وصناع القرار، والخبراء من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، بهدف توفير منصة حيوية لترسيخ العلاقات التجارية، وتبادل الرؤى والمعارف، فضلاً عن استكشاف فرص واعدة في مجالات التجارة، والاستثمار، والتعاون العابر للحدود.

تأتي هذه المبادرة في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للمال والتجارة والاستثمار. وتلعب مجالس الأعمال دوراً محورياً في هذه المنظومة المتكاملة عبر ربط القطاع الخاص بمجتمعات الأعمال الدولية، والجهات الحكومية، وقادة الصناعة، إلى جانب تسهيل دخول الأسواق، والترويج التجاري، وبناء شراكات مستدامة.

وسلط الحدث، الذي ضم أكثر من 20 مجلساً للأعمال على منصة واحدة، الضوء على الأهمية المتزايدة للتعاون المشترك بين مختلف المجتمعات الوطنية والقطاعية؛ إذ تتيح مثل هذه المبادرات للشركات فرصاً ثمينة لتوسيع شبكات علاقاتها، وتبادل الخبرات، وتحديد الشركاء المحتملين، واستكشاف آفاق جديدة للنمو المستدام.

ومن بين المجالس المشاركة في هذا الحدث، يبرز "مجلس الأعمال البلغاري في دبي برئاسة ميلو بوريسوف، الذي أكد على الأهمية البالغة للمبادرات التي تجمع مجتمعات الأعمال المتنوعة. وقال بوريسوف: توفر فعاليات مثل (الملتقى الكبير لمجالس الأعمال) منصة أساسية للتقريب بين مجتمعات الأعمال وبناء روابط وثيقة تتجاوز حدود القطاعات الفردية. لقد نجحت دبي في إرساء بيئة أعمال عالمية الطابع ومتنوعة، ويمكن للمبادرات التي توحد مجالس الأعمال المختلفة أن تفتح آفاقاً جديدة للشراكات، والأفكار المبتكرة، والفرص التجارية. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التجمع الهام، متطلعين إلى مزيد من الترسيخ للعلاقات بين مجتمع الأعمال البلغاري ومنظومة الأعمال الأوسع في الإمارات.

وشدد بوريسوف على أهمية مشاركة بلغاريا في "معرض سوق السفر العربي" في دبي، واصفاً المعرض بأنه منصة دولية رائدة للترويج لبلغاريا كوجهة سياحية مميزة، ولتعزيز الروابط بين قطاعي السفر والسياحة في بلغاريا والإمارات.

من جانبه، شارك "مجلس الأعمال الأسترالي في دبي" في هذه المبادرة، مؤكداً على دوره الفاعل في تعزيز العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين أستراليا والإمارات عبر ربط الشركات، والمستثمرين، والجهات الحكومية، وقادة القطاعات. وفي هذا السياق، وقالت إميلي سلاتر، المدير العام لمجلس الأعمال الأسترالي في دبي: يلعب مجلس الأعمال الأسترالي في دبي دوراً عملياً في تعميق الشراكة الإستراتيجية بين أستراليا ودولة الإمارات. فمن خلال جمع الشركات، والمستثمرين، والجهات الحكومية الفاعلة، وقادة الصناعة، يساهم المجلس في ترجمة الطموحات المشتركة إلى فرص تجارية ملموسة على أرض الواقع.