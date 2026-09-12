نمو لافت في الطلب على أرقام لوحات السيارات في الإمارات

شهد سوق أرقام لوحات المركبات في الإمارات اهتماماً متزايداً، مدفوعاً بتنامي الإقبال على الأرقام المميزة والنادرة. ووفقاً لأحدث بيانات دوبيزل للسيارات، ارتفعت مشاهدات إعلانات أرقام اللوحات على المنصة بنسبة 13.4% على أساس شهري، في مؤشر على تنامي اهتمام المستخدمين بهذه الفئة من السوق.

وتُظهر البيانات، التي ترصد مشاهدات إعلانات أرقام اللوحات المدرجة على دوبيزل في الإمارات السبع، استمرار الطلب على اللوحات ذات الأربعة والخمسة أرقام باعتبارها الفئات الأكثر انتشاراً، بالتزامن مع نمو ملحوظ في الاهتمام بالأرقام الأقصر والأكثر ندرة، ولا سيما اللوحات ذات الرقمين والثلاثة أرقام.

وفي دبي، التي سجلت أعلى مستويات الاهتمام من حيث حجم المشاهدات، ارتفعت مشاهدات اللوحات ذات الخمس أرقام بنسبة 13% على أساس شهري، فيما زادت مشاهدات اللوحات ذات الأربعة أرقام بنسبة 10%. وفي المقابل، حققت اللوحات ذات الثلاثة أرقام نمواً بنسبة 33%، ما يشير إلى ارتفاع الاهتمام بالأرقام الأكثر تميزاً.

أما في أبوظبي، فتظهر البيانات تحولاً أكثر وضوحاً نحو اللوحات النادرة. وبينما حافظت اللوحات ذات الخمس أرقام على صدارة المشاهدات رغم تراجعها بنسبة 6.6% على أساس شهري، قفزت مشاهدات اللوحات ذات الرقمين بنسبة 86%، تلتها اللوحات ذات الثلاثة أرقام بارتفاع بلغ 41%.

كما سجلت أسواق أخرى في الدولة نمواً لافتاً في الاهتمام ببعض فئات اللوحات. ففي الفجيرة، ارتفعت مشاهدات اللوحات ذات الخمس أرقام بنسبة 87%، بينما زادت مشاهدات اللوحات ذات الأربعة أرقام بنسبة 50% في رأس الخيمة و47% في الشارقة.

وتعكس هذه الأرقام تنوع أنماط اهتمام المستهلكين بسوق لوحات المركبات في دولة الإمارات. وبينما تستقطب اللوحات ذات الأربعة والخمس أرقام أكبر حجم من المشاهدات، تسجل الفئات ذات الأرقام الأقصر معدلات نمو أسرع، مدفوعة بجاذبية الأرقام المميزة والنادرة.

ويبرز هذا الاتجاه المكانة الخاصة التي تحظى بها أرقام اللوحات في الثقافة المحلية، حيث تتجاوز وظيفتها الأساسية كوسيلة لتعريف المركبات، لتشكل في بعض الحالات تعبيراً عن الهوية الشخصية والمكانة الاجتماعية والقيمة المعنوية، فضلاً عن جاذبيتها لدى المهتمين باقتناء الأرقام المميزة.

وقال شريف مجدي، مدير قسم المبيعات في دوبيزل للسيارات: تحظى أرقام لوحات المركبات بمكانة خاصة في ثقافة السيارات في الإمارات، إذ تجاوزت وظيفتها الأساسية كوسيلة لتعريف المركبات لتصبح جزءاً من هوية السيارة وعنصراً من عناصر التميز والخصوصية. وتُظهر أحدث بياناتنا ارتفاعاً ملحوظاً في مشاهدات الأرقام المميزة، ولا سيما اللوحات ذات الرقمين والثلاثة أرقام، التي سجلت نمواً على أساس شهري في عدد من إمارات الدولة. ويؤكد ذلك استمرار جاذبية اللوحات النادرة والمميزة، خصوصاً الأرقام ذات التكوينات اللافتة والقليلة الخانات، لدى هواة السيارات والمهتمين بهذا السوق.

وتشير بيانات دوبيزل للسيارات إلى أن سوق أرقام اللوحات في الإمارات يجمع بين الانتشار الواسع والطلب على الندرة. ففي الوقت الذي تحافظ فيه اللوحات ذات الأربعة والخمس أرقام على قاعدة واسعة من الاهتمام، تشهد الأرقام الأقصر نمواً متسارعاً في المشاهدات، ما يعكس زيادة اهتمام المستخدمين بالأرقام المميزة.

وتوفر هذه الاتجاهات مؤشراً للبائعين حول الفئات التي تحظى باهتمام أكبر من المستخدمين، كما تمنح المشترين صورة أوضح عن حركة الاهتمام بمختلف أنواع أرقام اللوحات في الإمارات. وتؤكد هذه البيانات استمرار الدور المميز الذي تلعبه أرقام اللوحات في سوق السيارات الإماراتية، حيث تجمع بين الاستخدام العملي والتميز الشخصي وقابلية الاقتناء، مع استمرار الأرقام النادرة في جذب مستويات متزايدة من الاهتمام.