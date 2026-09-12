الفعاليات والمعارض ترفع الطلب على المنشآت الجاهزة في الإمارات

رفعت الفعاليات والمعارض الطلب على حلول البناء السريع والمنشآت الجاهزة في دولة لإمارات، مدفوعة باتساع أجندة المعارض الدولية وارتفاع أعداد المشاركين. وأعلن مركز دبي التجاري العالمي استمرار زخم جدول الربع الأخير، بالتزامن مع توسعة مركز دبي للمعارض.

وأعلن المركز في يونيو 2026 أن أنشطته ولّدت 25 مليار درهم من الناتج الاقتصادي لدبي خلال 2025، بما يعكس اتساع الأثر الاقتصادي لمنظومة المعارض والمؤتمرات في دبي. وعلى مستوى العقار والإنشاءات، أظهر أحدث تقرير ل CBRE للربع الثاني 2026 استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية والصناعية في الإمارات. كما واصل قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية أداءه القوي مدعوماً بالنمو الصناعي والاستثمار الأجنبي.

وتقدم بيانات السوق المتخصصة مؤشراً مباشراً إلى صعود البناء مسبق التجهيز؛ فقد قدر IMARC سوق المباني الجاهزة والإنشاءات الفولاذية في الإمارات بـ 699.3 مليون دولار في 2025، متوقعاً وصوله إلى 1.063 مليار دولار في 2034، بمعدل نمو سنوي مركب 4.62% بين 2026 و2034. كما يقدر تقرير أحدث لـ ConsTrack360 سوق الإنشاءات مسبقة التجهيز بـ 18.206 مليار درهم في 2026، بنمو سنوي 7.5%، مع توقع نموه بمعدل 6.7% سنوياً حتى 2030.

وقال زايد البداد، المؤسس والشريك والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البداد القابضة: إن المجموعة تركز على حلول البناء السريع، باعتبارها جزءاً من تحول متسارع في احتياجات المشاريع. وتؤكد المجموعة رسمياً أن محفظتها تشمل المنشآت المؤقتة وشبه الدائمة والدائمة والمباني المعيارية الجاهزة والهياكل الفولاذية.

وأضاف البداد أن خبرة المجموعة في مساحات الفعاليات تتيح توفير مبانٍ جاهزة ومنشآت فولاذية بسرعة، مشيراً إلى امتلاكها مخزوناً كبيراً من الألمنيوم وقدرات تصنيع متخصصة لخدمة المشاريع الكبرى.

وأوضح أن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من نموذج العمل، مع توجه المجموعة إلى حلول أكثر كفاءة وإعادة استخدام المواد، وهو ما يتقاطع مع احتياجات الفعاليات التي تتطلب مرونة في إنشاء المساحات وتغييرها وإعادة توظيفها.

وأشار البداد إلى توسع القدرات الصناعية للمجموعة لمواكبة الطلب الإقليمي والدولي؛ إذ أعلنت «البداد ستيل» في 2025 ارتفاع إنتاج مصنعها الإماراتي إلى 4,200 طن شهرياً مقابل 3,900 طن في 2024، مع توقع بلوغه 9,000 طن شهرياً خلال النصف الثاني من 2026 بعد تشغيل مصنع السعودية.

كما نفذت المجموعة «قرية ليوا 2026» بمساحة 8,029 متراً مربعاً خلال 25 يوماً، بما يقدم مثالاً عملياً على سرعة تنفيذ منشآت الفعاليات. وتؤكد هذه المؤشرات أن نمو الفعاليات لا يمثل طلباً إضافياً على القاعات فقط، بل يوسع سوق المباني سابقة التجهيز والهياكل الحديدية والمرافق المعيارية التي توفر سرعة التنفيذ وقابلية التوسع وإعادة الاستخدام.