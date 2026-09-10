تعاون بين «إي آند الإمارات» و«عنكبوت» لتعزيز الأبحاث المتقدمة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، وشركة «عنكبوت» للتقنيات التعليمية لقطاع التعليم والبحث العلمي بدولة الإمارات، عن تجديد تعاونهما بهدف تعزيز وتحديث البنية التحتية الآمنة وعالية الأداء الداعمة لمنظومة التعليم والبحث في دولة الإمارات.

وستركز المرحلة المقبلة من الشراكة، وفق بيان صحفي، على توسيع القدرات المخصصة للأبحاث المتقدمة والاتصال السحابي وأحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون مع شبكات البحث العالمية.

وتهدف الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الأكاديمي بالدولة من خلال توفير أساس رقمي آمن ومرن وعالي الأداء لقطاع التعليم، كما أنها تلبي الطلب المتنامي والسريع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأبحاث المتقدمة والحوسبة عالية الأداء في الجامعات والمؤسسات البحثية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»، إن التحول الرقمي الحقيقي في قطاع التعليم يتطلب ما هو أكثر من حلول الشبكات التقليدية، ومن خلال دمج شركة «عنكبوت» التعليمية مع إمكانات «إي آند» عالمية المستوى في مجال الاتصال وخبراتها المحلية في خدمات البنية التحتية الفائقة للذكاء الاصطناعي، فإننا نعمل على توفير محفز قوي للابتكار المحلي.

وقال طارق الجندي، الرئيس التنفيذي لشركة «عنكبوت»: تزداد الحاجة إلى ربط المؤسسات بكفاءة كبرى والتحول إلى ركيزة رقمية موثوقة تتيح إجراء أبحاث آمنة مع الحفاظ على سيادة البيانات، وتمثل هذه الشراكة مع «إي آند الإمارات» خطوة متقدمة لشبكة «عنكبوت» ضمن منظومة تسهم في تعزيز قدرات البحوث التعليمية في دولة الإمارات لسنوات قادمة.

وتمتد الشراكة أيضاً لتوفير الاتصال بشبكات البحث والتعليم الدولية الرائدة، ما يتيح للمؤسسات الأكاديمية في الإمارات التعاون بفاعلية في مبادرات البحوث الدولية، والاستفادة من شبكة الإمارات المتقدمة للبحوث والتعليم لتبادل البيانات عالية الأداء.

وستدعم هذه الشراكة التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم من خلال بنية تحتية رقمية جاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وأجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات.