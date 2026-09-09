طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع تقديرات أرباح الشركات الأمريكية

ارتفعت تقديرات نمو أرباح الشركات المدرجة في مؤشر "إس آند بي 500" للعام الجاري، بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي ونتائج أعمال النصف الأول التي تجاوزت التوقعات.

وأظهرت بيانات جمعتها "بلومبرج إنتليجنس" أن 86% من شركات المؤشر التي أعلنت نتائجها حتى الآن تجاوزت تقديرات المحللين، وهي أعلى نسبة منذ 2021.

ويُتوقع أن يسجل معدل نمو أرباح شركات المؤشر القياسي للسوق الأمريكية 32% هذا العام، مقارنة بنسبة نمو 24% كانت متوقعة قبل موسم نتائج الربع الثاني، وفقاً لتقديرات "بلومبرج إنتليجنس".

ويمثل التوسع الضخم في الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية المحرك الأبرز للنمو المتوقع في الأرباح خلال 2026.

ماذا يعني ذلك؟ تعكس هذه التقديرات اتساع مساهمة الذكاء الاصطناعي في أرباح الشركات، لكن ارتفاع تكاليف المدخلات قد يرفع سقف التحديات أمام شركات التكنولوجيا للحفاظ على الهوامش المرتفعة، بينما يظل الإنفاق الرأسمالي محركاً رئيسياً للنمو.