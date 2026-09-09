«مورغان ستانلي» يرفع السعر المستهدف لسهم «باركن» إلى 6.50 دراهم

رفع بنك «مورغان ستانلي» السعر المستهدف لسهم شركة باركن إلى 6.50 دراهم، مقارنة مع 6.10 دراهم سابقاً، مع الإبقاء على تصنيف السهم عند «الوزن المحايد»، في خطوة تعكس تحسناً في تقدير البنك للقيمة المستهدفة للسهم، من دون تغيير موقفه الاستثماري الأساسي تجاه الشركة.

ويمثل السعر المستهدف الجديد زيادة بنحو 6.6% مقارنة مع التقدير السابق، فيما يعني الإبقاء على تصنيف «الوزن المحايد» أن «مورغان ستانلي» لا يزال يتوقع أداءً للسهم يتماشى بصورة عامة مع أداء الأسهم أو القطاع الذي يقارنه به البنك.

وكان «مورغان ستانلي» قد رفع السعر المستهدف لسهم باركن في 23 يوليو 2026 مع تثبيت تصنيف «الوزن المحايد»، وفق بيانات توصيات المحللين المنشورة عن الشركة.

يأتي تعديل التقييم في وقت تشهد فيه «باركن» اهتماماً متزايداً من بيوت الأبحاث، إذ أظهرت بيانات حديثة أن متوسط السعر المستهدف للسهم لدى 9 محللين يبلغ نحو 6.37 دراهم، مع نطاق للتقديرات يتراوح بين 5.55 و7 دراهم. كما يشير إجماع المحللين حالياً على تصنيف عام عند مستوى «التفوق في الأداء».

وشهدت الفترة الأخيرة سلسلة من التعديلات الإيجابية على تقييمات السهم؛ إذ رفعت «يو بي إس» سعرها المستهدف إلى 6.45 دراهم في أغسطس مع توصية «شراء»، فيما أظهرت قائمة التوصيات أيضاً رفع «غولدمان ساكس» سعره المستهدف مع الإبقاء على توصية الشراء.