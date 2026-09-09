العالمية القابضة تشتري 80% من «مارلان هولدينغ» المتخصصة في قطاع الفضاء

أعلنت الشركة العالمية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن شركة «إنترناشيونال تيك جروب إس بي إل إل سي» التابعة والمملوكة لها بالكامل، تعمل على استكمال إجراءات الاستحواذ على حصة 80% في «مارلان هولدينغ آر إس سي ليمتد»، الشركة القابضة المالكة لــ «مارلان سبيس»، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الاستحواذ على حصة الأغلبية سيسهم في توسيع محفظتها في قطاع التكنولوجيا لتشمل التقنيات المتقدمة واقتصاد الفضاء الجديد، ويوفر منصة للاستثمار والنمو في مجالات البنية التحتية للأقمار الصناعية والتصنيع المتقدم وتقنيات الفضاء الناشئة.

يشار إلى أن مارلان سبيس تعمل كمستثمر ومشغل في تقنيات الفضاء والقطاعات المرتبطة بها، وتشمل أنشطتها أنظمة الفضاء والعمليات ذاتية التشغيل والحوسبة المتقدمة.

وكانت مارلان سبيس قد أسست شركة«أوربت ووركس» بالشراكة مع «لوفت أوربيتال» الأمريكية، وهي أول شركة خاصة للبنية التحتية الفضائية في الشرق الأوسط، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، حيث تعمل على تصنيع أنظمة الأقمار الصناعية واختبارها وتشغيلها من منشأتها في كيزاد، بما يدعم إنتاج كوكبات الأقمار الصناعية ونشرها إقليمياً ودولياً.