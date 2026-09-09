أومودا وجايكو تستعد لإطلاق «أومودا 5 إس إتش إس» في الإمارات

تواصل «أومودا وجايكو» (OMODA & JAECOO)، تعزيز حضورها العالمي في قطاع السيارات وحلول التنقل الذكي، مدفوعة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع الظهور الأوروبي الأول لسيارة «أومودا 4» خلال نهائيات بطولة «فالورانت تشامبيونز تور» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2026 في برشلونة، والاستعداد لإطلاق «أومودا 5 إس إتش إس» في دولة الإمارات خلال سبتمبر الجاري.

وسجلت «أومودا 4» ظهورها العلني الأول في أوروبا، ضمن منطقة المشجعين في نهائيات البطولة، في إطار شراكة «أومودا» الرسمية مع بطولات «فالورانت» للرياضات الإلكترونية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. واستعرضت الشركة فلسفتها «كن أنت الأفضل»، إلى جانب لغة التصميم «سايبر ميكا»، التي تجمع بين المظهر الجريء والعناصر المستوحاة من عالم الألعاب الإلكترونية.

وتضم السيارة قمرة قيادة ذكية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، صممت للتفاعل مع عادات المستخدم وتفضيلاته، وتوفير تجربة قيادة أكثر تخصيصاً.

وسّعت «أومودا وجايكو» حضورها إلى 22 سوقاً أوروبية خلال عامين، فيما تستحوذ أوروبا على أكثر من 40 % من مبيعات العلامتين عالمياً. وتجاوز عدد منافذ البيع 500 منفذ، بينما تخطت المبيعات التراكمية في أوروبا 440 ألف سيارة حتى يوليو 2026.

وساهمت الطرازات الهجينة في دعم هذا النمو، إذ بلغت مبيعات «أومودا 5» التراكمية 55,290 سيارة في المملكة المتحدة وأسواق الاتحاد الأوروبي. وفي إيطاليا، تجاوزت مبيعات «أومودا 5 إس إتش إس-إتش» 5,600 سيارة خلال خمسة أشهر من إطلاقها.

وتستعد الشركة لإطلاق «أومودا 5 إس إتش إس» في الإمارات خلال سبتمبر، وتعتمد السيارة على نظام «السوبر هايبرد»، الذي يجمع محركاً هجيناً سعة 1.5 لتر، مزوداً بشاحن توربيني وحقناً مباشراً، وبطارية بسعة 1.8 كيلوواط/ساعة، وناقل حركة «دي إتش تي».

وتبلغ قوة السيارة 224 حصاناً، وعزم دورانها 295 نيوتن متر، فيما يتجاوز مدى القيادة 1,000 كيلومتر. كما تضم شاشتين بقياس 12.3 بوصة، ومعالج «سناب دراغون 8155»، ونظاماً صوتياً من «سوني» بثمانية مكبرات، وإضاءة محيطية بـ 64 لوناً، إلى جانب مقاعد رياضية كهربائية مزودة بالتدفئة والتهوية.

وعلى صعيد السلامة، توفر السيارة ست وسائد هوائية، و19 ميزة ضمن أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

وتعتزم «أومودا وجايكو» توسيع استخدام تقنيات «إس آي في بي» في الإمارات، لتوفير قدرات ذكية لمساعدة السائق أثناء الركن، بما يشمل تحديد المساحات المناسبة، والتعرف إلى العوائق، ودعم عمليات المناورة. كما توسع منظومة «إيه آي موغا» نطاق حلول الشركة، ليشمل الروبوتات الذكية.